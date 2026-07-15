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Diario de Ferrol

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Suceso

Detenido un conductor sin carné mientras corría en una carrera por A Gándara

El hombre, que carecía de permiso por no haberlo obtenido nunca, dio también positivo en consumo de cannabis

J. Guzmán
J. Guzmán
15/07/2026 11:13
Imagen de archivo de la rotonda de Nicasio Pérez
Los vecinos de la zona alertaron de la carrera a la Policía Local
Daniel Alexandre
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La Policía Local de Ferrol interceptó durante la madrugada del pasado sábado a un conductor en el polígono de A Gándara mientras corría una carrera ilegal. Según informó esta mañana el Concello, los agentes municipales tuvieron conocimiento de la situación tras recibir varias llamadas de residentes de la zona alertando de que varios vehículos estaban compitiendo en el entorno de la avenida Nicasio Pérez.

Tras llegar al lugar del suceso, los funcionarios comprobaron que, efectivamente, dos personas en sendos turismos estaban "compitiendo entre sí", de modo que solicitaron la presencia de más efectivos. Finalmente, los policías lograron aprehender a uno de los infractores a la altura de la rotonda que conecta el mencionado vial con Salvador Allende.

Una vez identificado el hombre, los agentes comprobaron que carecía de permiso de circulación, dado que nunca lo había obtenido, además de arrojar un resultado positivo en consumo de cannabis en las pertinentes pruebas. De este modo, los funcionarios municipales solicitaron la presencia de la Policía Judicial del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil para instruir diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

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