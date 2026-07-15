“Crónica do rei pasmado’, de Cándido Pazó, llegará al Jofre en septiembre

Cándido Pazo, en una actuación en San Sadurniño en 2021 Jorge Meis

La versión teatral de Contraproducións y Cándido Pazó de la novela ‘Crónica del rey pasmado’, de Gonzalo Torrente Ballester, se representará el sábado 26 de septiembre en el Jofre. Es la primera de las cinco obras que forman parte del convenio entre el Concello de Ferrol y la Axencia Galega das Industriais Culturais –Agadic– que firmarán en breve el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el director del ente, Jacobo Sutil, tras la aprobación, este martes, del contenido del acuerdo en la Xunta de Goberno Local.

Además de la versión dramática de la novela, el Jofre acogerá otros cuatro: ‘Nortear’, de Columna Balteira –el 24 de octubre–, ‘A metamorfose’, de Sarabela Teatro –el 31 de ese mismo mes–, Núa, de Cali Danza –28 de noviembre–, y ‘Serie Catro’, de Pistacatro Produtora de Soños, prevista para el 4 de diciembre.

Una radiografía satírica del Madrid cortesano de Felipe IV Contraproducións es la compañía que articula esta versión de la obra de Torrente Ballester. La considera la sátira más brillante del escritor de Serantes. Cándido Pazó, uno de los referentes más influyentes de la escena gallega, se encarga de la dramaturgia y también de dirigirla. El elenco está formado por Anxo Outomuro, María Roja, Cristina Andrade, Toni Salgado, Antonio Mourelos y Nacho Castaño.

Las cinco actuaciones tienen un coste total de algo menos de 35.000 euros, de los que Agadic aportará alrededor de 10.000. El convenio establece que entre las obligaciones del Concello están abonar a las compañías sus honorarios, gestionar cada actividad y poner a la venta las entradas para cada actuación con los precios mínimos que se recogen en la normativa de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, en el que se inscribe el acuerdo. Además, la recaudación no supondrá ánimo de lucro para ninguna de las entidades.

Por su parte, Agadic coordinará y asesorará técnicamente todas las actuaciones para el correcto desarrollo del convenio y el mantenimiento y actualización de la web www.galescena.gal, en la que las compañías y y grupos profesionales podrán realizar sus propuestas para que las entidades que programen puedan elaborar su cartel semestral.