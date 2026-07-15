Aberto o segundo prazo de matrícula para futuro alumnado universitario
No Campus Industrial de Ferrol pecharon un total de 12 titulacións
O segundo período de matrícula para apuntarse en titulacións con límite de prazas nas tres universidades públicas galegas está aberto dende este mesmo mércores 15 e permanecerá activo até as 23.59 horas do xoves 16. Soamente poderán formalizar este proceso aquelas persoas que posúan unha cualificación igual ou superior á do último convocado en cada título, que no caso do Campus Industrial de Ferrol, a máis alta (12 puntos) corresponde ao programa de simultaneidade dos graos en Enxeñaría Mecánica e Naval e Oceánica.
Na páxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia (ciug.gal) ou na plataforma Nerta, o estudantado pode coñecer a súa situación dentro das listaxes de admitidos e de agarda.
Campus Industrial
Neste segundo prazo, na área ferrolá da Universidade da Coruña –UDC– pecharon un total de 12 titulacións, deixando fóra desta relación únicamente os graos en Xestión Dixital de Información e Documentación (cunha nota de corte de 6,086) e en Relacións Laborais e Recursos Humanos (con 5 puntos). Ademais deste, existen tres títulos máis con esta cualificación mínima: as enxeñarías Eléctrica (dual), Electrónica Industrial e Automática e en Tecnoloxías Industriais.