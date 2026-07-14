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Ferrol

Sin fecha para la apertura del Archivo Naval en su nueva sede

El traslado es imprescindible para empezar la reforma de Capitanía General

X. Fandiño
X. Fandiño
14/07/2026 11:54
Capitanía
Capitanía General desde el aparcamiento del Parador
Emilio Cortizas
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La Armada no tiene todavía fecha de apertura de los servicios del Archivo Naval en su nueva localización, en las instalaciones del taller del ramo de Mantenimiento, en Herrerías, donde la firma Desarrolla ha adaptado la instalación para albergar los fondos que desde 2012 hasta la actualidad se custodiaron en Capitanía General. 

Como se recordará, parte de este complejo –la casa-palacio, con usos de vivienda y de representación de la Armada, no se tocará– será sometido a una profunda remodelación para poder albergar la sede de la Fuerza de Protección (Fupro)

Oreco Balgón, por 2,3 millones de euros, será la encargada de realizar estos trabajos que tienen una duración de un año, sin que pueda extenderse más allá de noviembre de 2027. Las obras se centrarán en la sede del Estado Mayor de la Defensa y el antiguo patio central, así como en el volumen central, que acoge diferentes instalaciones.

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