Rey Varela recibe al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

El presidente de la Autoridad Portuaria y Rey Varela, este lunes en Alcaldía Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este lunes en su despacho al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, el también ferrolano José Antonio Álvarez Vidal, en un encuentro en el que pudieron abordar “asuntos transcendentais para a cidade a través da operatividade do porto”, como la llegada de la multinacional china SAIC a la dársena exterior.

El regidor reiteró que el puerto es “un actor clave a nivel local para o desenvolvemento económico e social de Ferrol”, tanto en lo que respecta a la actividad que genera a través de la diversificación de tráficos y oportunidades, como en el refuerzo “da estreita relación porto-cidade existente”, materializada, explicó Rey Varela, con iniciativas como la reforma de la fachada marítima de Curuxeiras o las actuaciones en la carretera Baja, con la construcción de los aparcamientos públicos.

Tanto Rey Varela como Álvarez Vidal expresaron su “total disposición a continuar traballando na senda do crecemento de Ferrol”, sobre todo en iniciativas como la de SAIC, que, como explicaron ambos en la toma de posesión de Álvarez Vidal, el mes pasado, va a requerir la implicación de todas las administraciones para que llegue a buen puerto.