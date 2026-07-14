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Ferrol

Ferrol vibra con la selección española en su victoria ante Francia

La plaza de la Constitución se abarrotó para presenciar el encuentro de semifinales del Mundial

Redacción
14/07/2026 23:51
Campeonato del Mundo 2026. Semifinal
El público, sobre todo la juventud, abarrotó la plaza
Emilio Cortizas
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Desde una hora antes del inicio del partido de semifinales del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Francia este martes la plaza de la Constitución presentó un gran aspecto: centenares de personas se congregaron en el Cantón para ver a través de la pantalla gigante instalada por el Concello la victoria del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

La alegría no se hizo esperar y cuando todavía no se había llegado al ecuador de la primera mitad, Oyarzábal adelantó desde los once metros al equipo español tras un penalti cometido por Digne a Lamine Yamal. Fue la primera gran explosión de júbilo. La segunda llegó en el segundo tiempo con el que a la postre sería el definitivo 2-0, a cargo del lateral Pedro Porro. Incluso hubo una tercera celebración, poco después, pero el tanto de Lamine Yamal fue anulado por fuera de juego.

Campeonato del Mundo 2026. Semifinal
Aspecto del palco de la música del Cantón
Emilio Cortizas

La plaza de la Constitución, y también la de A Gándara en Narón, fue una fiesta hasta el final, con el único pero de la evacuación por Urxencias Sanitarias 061 al Arquitecto Marcide de un menor tras resultar herido, confirman fuentes municipales. No han trascendido más detalles. 

El servicio de limpieza viaria y recogida de basura organizó un operativo especial para actuar en el entorno del Cantón al finalizar el encuentro. El próximo domingo volverá a haber pantalla gigante para la final ante el vencedor del choque entre Inglaterra y Argentina. 

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