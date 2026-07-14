El pop de Marlena y Enol sonará en las fiestas de Ferrol

Las fiestas del año pasado comenzaron con Omar Montes Emilio Cortizas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, ha anunciado este martes dos nuevos conciertos de las fiestas de verano. Se trata del dúo madrileño Marlena y del asturiano Enol, que actuarán el día 30 de agosto en la plaza de Armas.

El regidor recordó que las actuaciones, contratadas por 79.860 euros, se suman a las ya confirmadas de Celtas Cortos (el día 26) y Fangoria, Bombai y Yoly Saa, que serán protagonistas el 21, tras el pregón, todavía por desvelar.

Enol es, explicó Rey Varela, "unha das voces emerxentes máis destacadas do pop urbano nacional" que "conectou cunha nova xeración de oíntes grazas a temas que reflicten emoción e unha identidade propia moi marcada, como 'Un beso a la mitad', 'Santorini' y 'Éramos dos'".

Marlena, por su parte, ha hecho de 'Me sabe mal', 'Gitana' o 'Muñequita de cristal' auténticos hits con miles de reproducciones en las plataformas y una presencia exitosa en festivales multitudinarios como O Son do Camiño, Boombastic, Sonorama o FIB. El dúo, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, acaba de sacar un EP, 'La Victoria', que está presentando en su gira 'Pies sin plomo'.