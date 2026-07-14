El macro proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ alcanza un nuevo hito con el derribo de la muralla en Esteiro

Trabajos en la zona de Esteiro, este martes por la tarde Emilio Cortizas

El Concello mantiene su compromiso de finalizar su macro proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ a lo largo del próximo 2027 y, para ello, sigue avanzando en los diferentes objetivos de la intervención, dividida en múltiples fases. Así, hoy mismo anunció tres nuevos hitos en el desarrollo de la iniciativa, que se suman al inicio de las obras este lunes en el entorno del Jofre.Estos son: el comienzo del derribo de la muralla del Arsenal en el entorno de la calle Taxonera; la colocación del primer tramo del enrejado en Irmandiños; y la aprobación en Xunta de Goberno Local de la licitación de los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del primer bloque de actuaciones en Caranza.

Comienzan las obras en la plaza de Galicia incluidas en la primera fase del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ Más información

Siguiendo este orden, la demolición de la muralla en el barrio de Esteiro arrancó esta semana en un sector próximo a la piscina y el pabellón de Batallones, frente a la antigua alameda y junto a la puerta de la Escola Obreira de Bazán –que será recuperada y puesta en valor–. Como se recordará, a finales del pasado mes de abril se iniciaron oficialmente las labores en este punto con el vallado y la posterior limpieza y desbroce de la zona verde entre la entrada del astillero y los equipamientos deportivos. Este tramo se corresponde, además, con el aparcamiento de la factoría, que el proyecto incorpora al trazado de la nueva zona urbanizada, pasando a ser publico.

En cuanto a la colocación de la reja definitiva, la instalación está comenzando en el lateral de la puerta de enfermería y continuará durante los próximos días en dirección a la plaza de Galicia. La primera etapa de estas labores es el levantado de los bastidores, que están anclados a la pared en segmentos sin albardilla –que posteriormente serán cubiertos con fragmentos retirados–, con una separación de tres metros entre cada uno. En cuanto a la valla, de acero pintado de negro y barrotes de vértices planos, tendrá una altura de 2,5 metros, a la que se sumará la parte rebajada de la muralla hasta alcanzar las medidas de seguridad establecidas por la Armada.

Última etapa

Finalmente, la Xunta de Goberno Local aprobó, en su sesión de hoy martes, el expediente de licitación para los servicios de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud del primer conjunto de actuaciones de la fase Caranza, la última de ‘Abrir Ferrol ao Mar’. “Ese tramo vai supoñer un cambio importantísimo para toda a cidade, pero sobre todo para o barrio”, apuntó el alcalde, José Manuel Rey, recordando al mismo tiempo que la ejecución de los trabajos ya se encuentra en la mesa de contratación y que dos empresas están optando a acometer las labores.

Colocación de los bastidores que sujetarán la reja en Irmandiños Emilio Cortizas

Así, al igual que en otras etapas del proyecto, este procedimiento está dividido en dos lotes: por una parte, la dirección de obra como tal, que está presupuestada en 43.892 euros y, por otra, el servicio de coordinación de salud, por 6.827 –que, a su vez, permitirá elaborar el plan de seguridad de cara a comenzar la intervención–.

Actuaciones en el barrio

Si bien los últimos avances del macro proyecto fueron uno de los puntos destacados de la comparecencia posterior a la celebración de la XGL, estos no fueron las únicas iniciativas en salir adelante en la reunión consistorial. Dentro del propio barrio de Caranza, el gobierno local dio luz verde a dos actuaciones clave para la zona: la pavimentación integral de la avenida de Castelao, que sale a licitación, y la reforma de cuatro puestos exteriores del mercado municipal.

Comparecencia del alcalde tras la XGL Emilio Cortizas

Respecto al aglomerado, el trámite aprobado este martes da continuidad al realizado la semana pasada, cuando el Concello validó el pliego de la intervención. Así, la propuesta contará con un presupuesto de 360.135 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y permitirá renovar el pavimento de una superficie superior a los 10.000 metros cuadrados –se confirmó que sería la totalidad del vial, desde el Auditorio hasta el complejo deportivo Javier Gómez Noya–.

En relación a los establecimientos comerciales del mercado, el propio regidor admitió que los mismos presentaban un estado de deterioro muy avanzado tras años en desuso. En concreto, se trata de los puestos 3 a 6, situados en la primera planta de las instalaciones municipales, a pie de calle en la avenida de Castelao. El proyecto, valorado en 96.750 euros, permitirá la renovación completa de los interiores, eliminando, por ejemplo, los escaparates elevados para dar mayor amplitud a los locales y, en el caso del 6, suprimiendo las escaleras existentes. Asimismo, se igualará la cota de los soportales a la de los locales. Una vez concluidas las obras, estos puestos albergarán una floristería, una mercería y una oficina de lotería.