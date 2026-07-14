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Ferrol

El gobierno local adjudica a Clece la gestión integral de las instalaciones deportivas

El contrato, valorado en 1,7 millones de euros, tendrá una duración de tres años, prorrogable por otros dos más

J. Guzmán
J. Guzmán
14/07/2026 19:27
Estadio de A Malata
El servicio llevaba “caducado” desde el año 2018
Daniel Alexandre
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La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de este martes, aprobó la adjudicación a la empresa Clece Facility Services el contrato de gestión integral y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. El encargo, según detalló el alcalde, José Manuel Rey, tendrá una duración de tres años –con un coste de 1.721.838 euros por ejercicio– y podrá ser prorrogado por otros dos más, sin que la duración total de la prestación más las extensiones supere las cinco anualidades.

En este sentido, el regidor recordó que el anterior contrato era del año 2014 y que permanecía “caducado” desde 2018, afirmando que, con esta concesión, se completa la regularización de servicios esenciales del Concello de Ferrol –en referencia, por ejemplo, al de conservación de zonas verdes o al de recogida de basura–. De este modo, Rey Varela incidió en que, desde la perspectiva consistorial, “non só se trata de renovar as instalacións deportivas”, sino también de que estas cuenten con una atención y un mantenimiento “que nos permitan dar un salto de calidade”.

“O investimento triplica o que foi adxudicado no 2014”, aseguró, incidiendo en el “importante” incremento en el personal que presta este servicio, así como en el número de horas –unas 20.000 adicionales por ejercicio–. El alcalde, asimismo, hizo hincapié en tres destacadas mejoras que incluye este contrato: “un plan de formación de 400 horas para todo o persoal que traballa nestas instalacións; un programa anual de dez obradoiros saudables e unha xornada de promoción da actividade física” con 18 propuestas.

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