El Consistorio destina 800.000 euros al futuro ascensor entre Canido y A Magdalena

El proyecto también contempla la urbanización del entorno de la calle Rampa Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol aprobó hoy martes en XGL la licitación del proyecto para la instalación de un ascensor panorámico en la calle Rampa de cara a facilitar la accesibilidad en el tránsito entre los barrios de Canido y A Magdalena. Como se recordará, la intervención, valorada en 799.999 euros, es una de las propuestas incluidas en el convenio firmado en abril de 2025 entre el Concello y la Consellería de Vivenda, financiando la administración autonómica el 75% del coste total de las obras.

En este sentido, el alcalde, José Manuel Rey, recordó que el mencionado vial, que conecta Méndez Núñez con la avenida Doutor Fleming, cuenta con un desnivel de más de nueve metros, que a día de hoy se salva con unas escaleras. No obstante, esta configuración evita el tránsito entre estos dos puntos de personas mayores, con movilidad reducida o con elementos de grandes dimensiones, como los carritos de bebé, por lo que se ha adoptado esta solución mecánica que, en todo caso, busca no ser invasiva con su entorno.

Asimismo, el proyecto también incluye la reurbanización del entorno, ampliando la callejuela y dotándola de zonas de descanso y ajardinadas. El ascensor, por otra parte, se complementará con nuevas rampas acordes con la normativa actual de accesibilidad.