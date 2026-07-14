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Ferrol

Comienzo inminente de las obras de mejora del camino C4

José No Martiñán e Hijos acometerá los trabajos por un importe de 110.658 euros

J. Guzmán
J. Guzmán
14/07/2026 19:32
El firme del camino a día de hoy es de zahorra
El proyecto sustituirá el firme de zahorra por uno más adecuado para su uso continuado
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El Concello cuenta con iniciar las obras de pavimentación del camino C4, que comunica el núcleo de Pedreira con la playa de Ponzos, en la parroquia de Covas, “nas próximas semanas”. Así lo anunció este martes el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local (XGL) en la que se aprobaron los planes de seguridad y salud y de gestión de residuos para esta intervención.

Una vez completados ambos trámites, se da luz verde al inicio de las obras, que acometerá la empresa José No Martiñán e Hijos por 110.658 euros. Esta actuación, que contempla la pavimentación de los más de 1.370 metros de vial –a día de hoy el firme es de zahorra–, cuenta con un plazo de ejecución de un mes, por lo que se espera que los trabajos estén finalizados antes de que concluya la temporada veraniega.

“Trátase dun camiño moi importante, especialmente na época estival”, afirmó el regidor, recordando que el proyecto forma parte del plan municipal de renovación de vías de comunicación en el rural. En este sentido, Rey Varela señaló que es una plataforma que cada año soporta un importante tránsito de vehículos, dado que, además de comunicar con la playa, también da acceso a viviendas, instalaciones agrícolas y un centro hípico.

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