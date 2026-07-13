Unha visita guiada achega á colección dos máis de 40 artistas de ‘Eclipsarte. O camiño do sol’
A sala Carlos III de Exponav acolle esta proposta de distintas disciplinas fiada por dúas temáticas principais
Este mércores 12 ás 12.30 horas terá lugar unha visita guiada á exposición ‘Eclipsarte. O camiño do sol’, que se inaugurou a semana pasada na sala Carlos III de Exponav con numerosa asistencia. Trátase dunha mostra colectiva na que participan máis de 40 artistas galegos con obras de diferentes disciplinas, fiadas por dous temas principais como o eclipse total de sol previsto para o 12 de agosto.
Cristina Carballedo Penelas é a comisaria desta proposta, que se inspira no feito histórico que supón tanto o propio fenómeno astronómico como o feito de que Galicia sexa un lugar privilexiado para a súa observación. Este fito únese á relevancia internacional do Camiño de Santiago, atendendo particularmente ao itinerario Inglés que transcorre por diante do museo.
As dúas temáticas achéganse ao público a través da interpretación persoal de cada artista, como as que fan dos peregrinos Abel Barandela, Álvaro de la Vega, Barreira, Fernando Pereira, Fernando Yáñez, Fondevila, Honorio, Julio Seijas, Manolo Amor, Montse Pernas, Novais, Sofía Piñeiro, Tino Canicoba, Violeta Bernardo e Xabier Cano. Do mesmo xeito, o sol do Camiño é protagonista nas pezas de Antonio Abad, Carlos Barcón, Carmen Alberto, Carmen Soto, Julio Sanjurjo, Manuel Carballeira, Mila Vázquez, Noa Persán, Pedro Rascado, Peña Romay, Rebeca Novo, Roberto Marín e Teresa Puy
Tamén participan coas súas instalacións Alberto Gulias, Lomarti e Isabel Alonso, e con esculturas Marcos López, Marta Aramendia, Vitor Ribeiro e Corín Cervera. Así mesmo, pódense atopar pezas creadas por Fernando Patiño, Xermán Refojo, Xoán Vila, Jorge Espiral, María José Leira, Jesús Otero Yglesias, Oscar Aldonza e Baldo Ramos.