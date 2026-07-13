Un total de 366 marineros juran bandera en la Antonio de Escaño

Una alumna jura bandera en la Antonio de Escaño este lunes Emilio Cortizas

Un total de 366 marineros de las escuelas de especialidades de la Armada en la ciudad juraron bandera este lunes en la Antonio de Escaño en un acto multitudinario que estuvo presidido por el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno.

Del total de alumnos, 180 realizan el curso de acceso a militar profesional de tropa y marinería en la Escaño y el resto, 186, en la Estación Naval de A Graña (Esengra). Con el acto de este lunes, el alumnado finaliza la primera fase de formación militar general, que comenzó el pasado 4 de mayo. A partir de ahora iniciarán la formación específica y de especialidad fundamental, que tendrá una duración de 24 semanas y que incluye la impartición de diferentes módulos para la obtención de un título de técnico medio de Formación Profesional. Estas son de Maniobra y navegación, por un lado, y Aprovisionamiento, que se ofrecen en la Esengra, y Operaciones y sistemas y Energía y propulsión en la Escaño.

La formación concluirá en febrero, momento en el que pasarán a buques y unidades de la Armada.

Por otra parte, ayer domingo, día 12, finalizó el plazo de solicitud de cita previa para participar en el segundo ciclo de selección del presente año. En total, se ofrecen 4.523 plazas para toda España y los tres ejércitos. En el caso concreto de la Armada, son 113 en buques y unidades de la zona norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián y Bilbao) y 28 en el Tercio Norte.