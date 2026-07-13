‘Pequenos incendios’ listo para a escoita, o segundo disco do dúo de pop de autor Minguante
O músico e escritor ferrolán Miguel Alonso forma parte deste proxecto en galego xunto a Óscar Martínez
Catro anos despois da publicación do álbum debut ‘A incrible historia dos homes minguantes’, o dúo formado polo ferrolán Miguel Alonso e o negreirés Óscar Martínez xa ten dispoñible, dende este mesmo luns 13 e en todas as plataformas, o seu segundo traballo en común, ‘Pequenos incendios’. Este conxunto de oito cancións orixinais non soamente se poden escoitar por medios dixitais senón que tamén conta cunha edición en formato libro-disco, ilustrado por Daniel Barbazán.
O proxecto de pop de autor en galego Minguante xa adiantara este lanzamento a mediados do ano pasado coa publicación do sinxelo e videoclip de ‘Para saber de ti’, unha peza precisamente composta polo integrante local, mentres que o compañeiro asina o guión do audiovisual.
Esta canción de optimismo desbordante inaugura ‘Pequenos incendios’, un título que para Minguante representa “as pequenas cousas cotiás ás que non damos demasiada importancia, pero que logo son determinantes na nosa vida”, marcando deste xeito o carácter intimista que definiría as letras de todo o traballo. No eido musical, os temas oscilan entre a canción de autor e o indie, apostando tamén por sons electrónicos ao incluír unha maior presenza de sintes e programacións.
Ademais da composición dos temas, o dúo interpreta todos os instrumentos e produce o álbum, masterizado por Arturo Vaquero. Non obstante, ‘Pequenos incendios’ tamén conta coas colaboracións de Juan Silva, como batería en ‘Canción de amor express’ e ‘Furacán’, e de Caxade, acordeonista e corista en ‘Rapaz’, o último sigle.
Concertos
No que queda de mes de xullo, Minguante actuará o xoves en Castrelo de Miño, o sábado en Porto do Son, o día 21 en Muxía e o 24 en Boiro.