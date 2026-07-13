La Subdelegación presenta en Fene la nueva campaña de la DGT sobre alcohol y drogas

Victoria Gómez, Julio Abalde y Tomás Varela durante la presentación de la iniciativa Cedida

La Dirección General de Tráfico (DGT) inició este lunes su nueva campaña especial para el control del consumo de alcohol y drogas al volante. Para presentar este programa, que estará en marcha hasta el próximo domingo día 19, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, junto con el capitán de la Guardia Civil, Tomás Varela, y la jefa provincial de Tráfico y coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez, se desplazaron hasta el peaje de la autopista AP-9 de Vilar do Colo, en Fene, uno de los puntos en los que se intensificarán las pruebas a conductores durante esta semana.

Así, el representante estatal comenzó su intervención con un dato contundente: “arredor do 30% dos accidentes mortais detectouse alcohol ou drogas nos conductores”. Esta realidad, apuntó Abalde, es lo que motiva esta clase de iniciativas “de control e sensibilización” de cara a que los usuarios de las carreteras sean conscientes de que “a única tasa aceptable de alcohol conducindo é cero”.

Factor de riesgo

Por su parte, Gómez Dobarro insistió en la importancia para la DGT de “trasladar la idea, el fundamento de esta campaña, porque todos sabemos que un porcentaje muy elevado de fallecidos en siniestros de tráfico tenían presencia de alcohol, y en muchos casos incluso combinado con drogas”. A este respecto, la representante insistió en que estas sustancias en el organismo “son un factor de riesgo de vital importancia” en la conducción, puesto que “condiciona notablemente” la capacidad de las personas “de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente las señales, de percatarse de que hay un ciclista o un peatón...”.

De hecho, precisamente esta última situación –la capacidad de detectar caminantes y deportistas en la calzada– es algo que “preocupa especialmente” al organismo estatal. Asimismo, la jefa provincial apuntó que desde la DGT se invitaba a los Concellos del área a participar en el programa a través de sus respectivas Policías Locales para que también realicen controles “en las zonas urbanas”, donde se concentran buena parte de los centros de ocio.

Intensificar los controles

En cuanto al desarrollo de la campaña, Tomás Varela explicó que, al igual que en otros operativos especiales, la misma consistirá en un refuerzo de los dispositivos. “En calquera estrada poderemos estar realizando un control preventivo”, pero “especialmente orientados a aquelas zonas máis turísticas ou onde se preve un pouco máis de ocio que noutras”, detalló.

Asimismo, el subdelegado aportó algunos datos del programa de 2025, detallando que se realizaron en la provincia un total de 12.138 pruebas de consumo de alcohol, de las que 222 fueron positivas –un 1,8% del total–, mientras que de drogas fueron 205 de 393 tests –el 52,1% de todas las efectuadas–.