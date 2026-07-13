Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Mancomunidade renueva su convenio para la cofinanciación de la Casa de Acollida

El nuevo acuerdo tendrá una vigencia hasta el próximo ejercicio 2030

Redacción
13/07/2026 17:10
Instantánea de la sesión ordinaria del pleno de la Mancomunidade celebrada esta mañana
Instantánea de la sesión ordinaria del pleno de la Mancomunidade celebrada esta mañana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en una sesión ordinaria celebrada hoy en el palacio consistorial de la ciudad naval, acordó la renovación del convenio de colaboración para la cofinanciación del personal de la Casa de Acollida.

El acuerdo inicial, como recordó el gobierno local ferrolano, se firmó en 2018, estableciéndose una vigencia de cuatro años que en 2022 se prorrogó por otros cuatro más. Así, ante la próxima finalización del período contemplado en el pacto –concretamente el 7 de octubre–, el organismo supramunicipal procedió a su actualización y renovación de cara a garantizar la continuidad de este servicio esencial.

El convenio, en este sentido, se centra en el abono de los gastos salariales y de la Seguridad Social de una auxiliar cuidadora y de la educadora social. Por tanto, se establece una cuantía de 41.029,88 euros para el ejercicio 2026 y se acuerda la cofinanciación del 57,04% del coste real de ambas profesionales para 2027, con un máximo de 58.918 euros. En cuanto a los siguientes tres ejercicios, el límite económico será determinado durante el primer trimestre de cada año –en función de los gastos estimados y las actualizaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Desde el Concello de Ferrol, de este modo, hizo hincapié en la importancia de este servicio y de la colaboración entre las diferentes administraciones, señalando que, dadas las características de la prestación, enfocada hacia personas en situación de vulnerabilidad, requiere contar con “unha organización e uns recursos adecuados”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620