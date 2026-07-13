La Mancomunidade renueva su convenio para la cofinanciación de la Casa de Acollida

Instantánea de la sesión ordinaria del pleno de la Mancomunidade celebrada esta mañana Cedida

El pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en una sesión ordinaria celebrada hoy en el palacio consistorial de la ciudad naval, acordó la renovación del convenio de colaboración para la cofinanciación del personal de la Casa de Acollida.

El acuerdo inicial, como recordó el gobierno local ferrolano, se firmó en 2018, estableciéndose una vigencia de cuatro años que en 2022 se prorrogó por otros cuatro más. Así, ante la próxima finalización del período contemplado en el pacto –concretamente el 7 de octubre–, el organismo supramunicipal procedió a su actualización y renovación de cara a garantizar la continuidad de este servicio esencial.

El convenio, en este sentido, se centra en el abono de los gastos salariales y de la Seguridad Social de una auxiliar cuidadora y de la educadora social. Por tanto, se establece una cuantía de 41.029,88 euros para el ejercicio 2026 y se acuerda la cofinanciación del 57,04% del coste real de ambas profesionales para 2027, con un máximo de 58.918 euros. En cuanto a los siguientes tres ejercicios, el límite económico será determinado durante el primer trimestre de cada año –en función de los gastos estimados y las actualizaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Desde el Concello de Ferrol, de este modo, hizo hincapié en la importancia de este servicio y de la colaboración entre las diferentes administraciones, señalando que, dadas las características de la prestación, enfocada hacia personas en situación de vulnerabilidad, requiere contar con “unha organización e uns recursos adecuados”.