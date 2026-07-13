Estudiantes universitarios de cinco países se reúnen en el Campus Industrial y sacan provecho de su viaje a Ferrol

La recepción se celebró este mismo lunes en el área universitaria local de la UDC Cedida

El Campus Industrial de Ferrol se vuelve a convertir en punto de encuentro para una iniciativa internacional que, en esta ocasión, atrae a un total de 32 estudiantes de grado, máster y doctorado, que proceden de Croacia, Serbia, Finlandia, Rumanía y Portugal. Los participantes en esta formación, que se centrará en ámbitos tan clave como la Industria 4.0, la sensorización, la adquisición y análisis de datos, la fabricación aditiva, la robótica, el Internet de las Cosas o los gemelos digitales, fueron recibidos este mismo lunes 13 en el salón de actos Concepción Arenal, estrenando así un programa que también incluye actividades culturales y de ocio, como visitas guiadas por la ciudad y una ruta por la ría.

Fran González, profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– e investigador del Laboratorio de Enxeñaría Mecánica del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, coordina esta propuesta de innovación docente en representación de la Universidade da Coruña–UDC–. Además, están implicadas la University of Zagreb, de Croacia; la University of Belgrade, Serbia; la Tampere University, Finlandia; la Universidade do Minho, Portugal, y la National University of Science and Tecnology Politehnica Bucharest y la Universitatea Petrol-Gaze Din Ploiesti, de Rumanía.

La recepción, que fue precedida de una fase de formación en línea, corrió a cargo de la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; del director de la EPEF, Vicente Díaz; de la directora del Citeni, Belén Montero; el adjunto de Mobilidade e Convenios de la Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización, Bruno Casal; y del director del Campus Industrial, Marcos Míguez.

Contenidos

Este Programa Intensivo Combinado, denominado ‘From Sensors to Data: Industry 4.0 in Engineering Testing’, se estructura en dos módulos: el primero introduce al alumnado en el diseño paramétrico mediante FreeCAD y en los procesos de fabricación aditiva con la tecnología FDM, mientras que el segundo se centra en la programación con Arduino, la integración de sensores, la adquisición de datos y las comunicaciones de los sistemas inteligentes conectados.

Además de las actividades culturales y de ocio, los participantes visitarán el Citeni, situado en el Campus Industrial de Ferrol, y el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía –CICA–, que se localiza en la zona de A Coruña.