En marcha la cuarta campaña de excavación arqueológica en Esmelle con próximas visitas

El pasado 2025 se dejaron por primera vez restos a la vista en lugar de volver a cubrirlos para su protección Emilio Cortizas

La cuarta campaña de excavaciones arqueológicas del castro de Esmelle, impulsada por la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promueve la Universidade da Coruña –UDC– con el Concello de Ferrol, empezó este mismo lunes 13 con el apoyo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Los trabajos terminarán el próximo viernes 31, cuando tendrá lugar la última de las tres visitas guiadas que están previstas.

El profesor de Historia Antiga de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, volverá a ejercer como director científico de la campaña, de la misma manera que el investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio –Incipit– del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–, Samuel Nión Álvarez, continuará asumiendo la dirección técnica.

Estos responsables estarán al frente de un equipo compuesto por alrededor de 20 personas, la mayoría estudiantes universitarias o recientemente tituladas, además de personal investigador vinculado a la UDC, a la Universidade de Santiago de Compostela –USC– y a la Complutense de Madrid –UCM–.

Se calcula que el asentamiento de Tralocastro, que con los de Santa Comba y Lobadiz forma un triángulo clave para comprender la ocupación de este territorio durante la Edad de Hierro, tiene una superficie estimada de 20.000 metros cuadrados y tres anillos defensivos.

Ya en la segunda campaña se descubrió, en excelente estado de conservación, una calle pavimentada de la que después se pudo constatar que mediría cerca de cuatro metros de ancho y que, según las primeras hipótesis, se situaría en la zona de acceso, bordeando un edificio de alrededor de 50 metros cuadrados y un torreón defensivo.

Tal como explica Montero Fenollós, el principal objetivo de esta campaña será precisamente la investigación del área de entrada al castro, además de realizar un sondeo en varias estructuras de la croa, “pode que relacionadas con outro sistema de acceso”, señala. Además, las previsiones también contemplan llevar a cabo trabajos de restauración y consolidación de los edificios excavados, así como la elaboración de un plano topográfico de detalle.

Visitas guiadas

En esta cuarta temporada se volverán a ofrecer visitas guiadas gratuitas al castro, sin necesidad de inscripción previa. El primero de estos encuentros tendrá lugar el jueves 30, cuando se celebrarán dos incursiones posibles, a las 11.00 y a las 16.00 horas, mientras que al día siguiente (viernes 31) está previsto realizar la actividad únicamente en el turno matutino. Como siempre, el punto de encuentro será el local de la AVV Val de Esmelle.

Por otra parte, a través de la página web de la cátedra, en el apartado ‘Arqueonotas’, puede seguirse el día a día de las excavaciones arqueológicas.