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Diario de Ferrol

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Festas

El Combo Dominicano e Festival Remember dos 90 e 2000, entre os cinco días de troula en Santa Mariña do Vilar de Ferrol

Pulpeiro e festa da escuma son outros dos atractivos ademais da música dunha decena de populares orquestras e DJ's

Redacción
13/07/2026 22:31
El Combo Dominicano actuará na segunda xornada das festas
El Combo Dominicano actuará na segunda xornada das festas
Cedida
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Este mércores 15 estréase o programa das festas de Santa Mariña do Vilar, no concello de Ferrol, con tres días seguidos de verbena nos que a música correrá a cargo de distintas combinacións de DJ’s e orquestras, comezando pola Cinema. Ademais, na fin de semana ofreceranse sesións vermús e outros atractivos como o pulpeiro e a festa da escuma do domingo.

O xoves actuarán DJ Ayran e El Combo Dominicano, mentres que o venres reservarase para DJ Federato e a orquestra Panamá. A misa e procesión comezará á 13.30 tanto o sábado coma o domingo, a primeira noite coa amenización de Pasión (tamén ao mediodía) e o Festival Remember dos 90 e 2000 ‘Érase una vez’, e o segundo día haberá vermú ‘Non Stop’ con Jaque e DJ Marcos Magán.

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