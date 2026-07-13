Festas
El Combo Dominicano e Festival Remember dos 90 e 2000, entre os cinco días de troula en Santa Mariña do Vilar de Ferrol
Pulpeiro e festa da escuma son outros dos atractivos ademais da música dunha decena de populares orquestras e DJ's
Este mércores 15 estréase o programa das festas de Santa Mariña do Vilar, no concello de Ferrol, con tres días seguidos de verbena nos que a música correrá a cargo de distintas combinacións de DJ’s e orquestras, comezando pola Cinema. Ademais, na fin de semana ofreceranse sesións vermús e outros atractivos como o pulpeiro e a festa da escuma do domingo.
O xoves actuarán DJ Ayran e El Combo Dominicano, mentres que o venres reservarase para DJ Federato e a orquestra Panamá. A misa e procesión comezará á 13.30 tanto o sábado coma o domingo, a primeira noite coa amenización de Pasión (tamén ao mediodía) e o Festival Remember dos 90 e 2000 ‘Érase una vez’, e o segundo día haberá vermú ‘Non Stop’ con Jaque e DJ Marcos Magán.