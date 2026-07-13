Comienzan las obras en la plaza de Galicia incluidas en la primera fase del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’

El carril de bajada de la plaza de Galicia ya se encuentra cortado Emilio Cortizas

Operarios de la empresa Copasa, adjudicataria de las obras de la primera fase del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, comenzaron este lunes los trabajos iniciales en el entorno de la plaza de Galicia de la mencionada intervención. Como se recordará, el Concello avisó la semana pasada del arranque inminente de las obras de reurbanización de este espacio, que supondrá la reorganización del tráfico rodado –ya el miércoles, día 8, se pintaron sobre la calzada las nuevas indicaciones–.

Así, el vial de bajada frente al teatro Jofre ya se encuentra cortado, desviándose la circulación por el de subida de la sede de Correos, que pasa a ser de doble dirección. De este modo, queda prohibido el estacionamiento en todo el vial, habilitándose dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la intersección de la calle Igrexa con Concepción Arenal, mientras que el área de carga y descarga junto al bingo pasará de forma temporal a la parte trasera del Jofre.

Los trabajos

Las intervenciones de la primera fase de uno de los proyectos de mayor calado del presente mandato se dividieron en varias etapas de cara a minimizar en la medida de lo posible las afectaciones a los vecinos. De este modo, mientras que los trabajos en la calle Irmandiños continúan ejecutándose, el siguiente paso es la reurbanización del entorno de la plaza de Galicia y la Puerta del Dique.

Para ello, en lugar de cerrarse todo el acceso al espacio –lo que supondría clausurar una de las principales arterias de tráfico de la ciudad– se ha optado, por el momento, por adoptar una solución similar a la del vial que recorre la muralla, realizando las obras por partes para seguir permitiendo la circulación, aun estando limitada. Por tanto, estas labores se centrarán en un principio en el frontal y el lateral del Jofre, para continuar más adelante con el resto de la plaza de Galicia y el segmento de la muralla entre la garita y la puerta del Arsenal.

Operario preparando el firme para la renovación del pavimento Emilio Cortizas

En cuanto al resto de las actuaciones contempladas en la fase de A Magdalena, los profesionales de Copasa ya han finalizado la plataforma peatonal y ciclista –lo que incluye todas las canalizaciones de servicios–, así como los parterres y otras secciones que acotarán las zonas verdes hasta la puerta de Enfermería. Asimismo, se está trabajando en el recolocado de las albardillas junto al mencionado acceso y en la instalación de las nuevas farolas, ligeramente más pequeñas que las actuales y con un cuerpo de color negro.

Cabe señalar que, a día de hoy, las obras acumulan un ligero retraso respecto al calendario inicial, que situaba en junio el final de los trabajos en Irmandiños entre las puertas del Dique y el Parque, así como el inicio simultáneo de los trabajos de urbanización de ambos accesos, que se configurarán como zonas ajardinadas y de esparcimiento. No obstante, desde el Concello no se ha indicado un cambio de planes, manteniéndose el final de la obra para diciembre.