Un matrimonio de Caranza denuncia su odisea para instalar un salvaescaleras

Mar Rivera y Manel Sobrino en su domicilio del barrio de Caranza Daniel Alexandre

Mar Rivera y Manel Sobrino, un matrimonio residente en el barrio de Caranza, denunciaron esta semana las dificultades burocráticas que están encontrando para instalar una plataforma elevadora en su edificio. La vecina, que sufre una estenosis de canal severa –lo que le provoca compresiones medulares, hernias en la columna y artrosis–, con una discapacidad reconocida del 75% y un grado 2 de dependencia –pendiente de revisión para el 3–, necesita desde hace más de seis años emplear una silla de ruedas en su día a día.

Sin embargo, la configuración de su portal, con un pequeño y estrecho tramo de escaleras en curva hasta llegar al ascensor, le impide poder salir a la calle por sí misma. A esto se suman los problemas de espalda de su marido, derivados precisamente de ayudarla en su rutina diaria, lo que ha desembocado en que la mujer se encuentra prácticamente prisionera en su domicilio.

“La situación es que ella, para poder salir, tiene que hacerlo en silla de ruedas. No puede caminar, apenas puede moverse por casa, y ya llevamos mucho tiempo solicitando a la comunidad poner un salvaescaleras para poder pasar ese tramo desde el portal hasta el ascensor”, explica Sobrino. Después de varias reuniones, detalla, el matrimonio logró convencer al resto de los vecinos –hubo cierta demora por problemas con la financiera, pero ya están resueltos–, optándose por la plataforma elevadora al ser mucho más adecuada y de más sencilla instalación.

Permisos

El problema surgió porque, al tener varios pisos residentes en régimen de alquiler, se acordó con los propietarios buscar una ayuda para sufragar el coste del equipamiento, lo que requería solicitar los pertinentes permisos al Ayuntamiento. Así, si bien la maquinaria en sí apenas requiere instalación –únicamente fijar el mecanismo al suelo y a una pared, además de un enchufe ya existente–, al ser necesario suprimir un pequeño segmento del pasamanos –de aproximadamente un metro cuadrado–, desde el departamento de Urbanismo se rechazó su solicitud de licencia de obra menor, señalando que requerían uno para una actuación mayor.

Sobrino indicando el segmento de pasamanos que debe ser derribada Daniel Alexandre

“Sólo por eso nos exigen que un arquitecto haga un informe técnico y otros reportes, para algo que son cuatro tornillos, un enchufe y cortar un cacho de muro que no afecta para nada al edificio”, lamenta el vecino, señalando que la carta del Concello era tajante en su prohibición de iniciar cualquier obra hasta que se presentasen todos los papeles requeridos. “En agosto hará un año que empezamos todo el proceso, todo el papeleo, y ahora nos encontramos con esto”, afirma, incidiendo en que “teme” qué va a pasar cuando se solucione la situación y soliciten permiso para hacer una rampa a la calle en el portal.

En este sentido, los afectados apuntan que, al menos hasta donde ellos saben, ningún técnico de Urbanismo se desplazó hasta el inmueble para comprobar el alcance de los trabajos. “Simplemente le dieron para atrás a la obra porque vieron que era una plataforma salvaescaleras tipo ascensor”, denuncian, señalando que su instalación se completaría en un día.

Dependencia

La situación de Mar y Manel es tal que, en lugar de intentar impugnar la resolución municipal, decidieron contratar a un arquitecto para lograr los permisos y seguir adelante con el proceso. Y es que, como señalan, Rivera tiene que poder salir a la calle y valerse por sí misma para lograr cualquier mejoría de salud, además de tener autonomía en caso de emergencia cuando Sobrino está trabajando –es empleado nocturno–.

El siguiente paso será solicitar el permiso para colocar una rampa en el portal Daniel Alexandre

“Caí varias veces y gracias a los vecinos, con el botón de Cruz Roja, se pusieron en contacto con Manel. La vecina tuvo que bajar a las cuatro de la mañana”, rememora Mar, que no tiene más que buenas palabras hacia el resto de residentes. “Ese tabique, para mí, es la vida”, afirma, explicando que, tras 14 operaciones en menos de una década que le han provocado un estado de dolor permanente, su esperanza es poder volver a salir a la calle por sus propios medios.