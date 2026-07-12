Un conato de incendio en la parroquia de Covas moviliza a los efectivos de Medio Rural

Vista del incendio en la parroquia de Covas Cedida

Efectivos de la Consellería do Medio Rural tuvieron que desplazarse durante la noche del sábado hasta la parroquia ferrolana de Covas para extinguir un pequeño incendio forestal. Según detalló este domingo el departamento autonómico, el fuego, que no pasó de conato, se registró en torno a las 21.22 horas y fue finalmente apagado poco después de las cuatro de la madrugada.

Por el momento se desconoce el origen del incendio, dado que en un inicio se creía que podría haber sido provocado por un rayo, si bien la red de detección del portal Meteogalicia refleja que el único registrado en la zona fue intra-nube y que, por tanto, no toco tierra. En cualquier caso, las llamas apenas afectaron a una superficie de 0,45 hectáreas –4.500 metros cuadrados–. Hasta el punto, apuntó Medio Rural, se desplazaron cuatro agentes forestales, tres brigadas y cuatro camiones motobomba.

En cuanto a los rayos detectados durante la tormenta eléctrica, en el municipio de Ferrol solo llegó a alcanzar el territorio uno, en el entorno de Mougá, así como tres en el mar frente a la playa de Doniños. No obstante, en otros concellos de la comarca sí se registraron cifras significativas, como los siete de Narón, los diez de Cedeira o los 13 que cayeron en San Sadurniño.