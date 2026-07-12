The Burguer Cup propone en Ferrol elegir las mejores hamburguesas

Cada vez son más los eventos relacionados con las más modernas hamburguesas’ Archivo

Si se quiere probar las hamburguesas que más éxito tienen en redes sociales, las más virales, sin tener que desplazarse al establecimiento que las preparan, para eso están las foodtrucks que en verano visitan mil y un eventos para atraer al cliente y ofrecer las más sorprendentes mezclas con elementos tan sencillos como carne o pan como protagonistas.

Las fiestas y demostraciones de hamburguesas son cada vez más habituales, pero ahora se suma un evento en el que los clientes son protagonistas, al elegir las mejores de entre las participantes.

Llega a Ferrol The Burguer cup este miércoles 15 y permanecerá hasta el domingo 19 en la plaza de Amas, con las más conocidas hamburguesas gourmet, no solo de Galicia sino de diferentes puntos de España, acompañadas de espectáculos musicales en directo, DJ’s, showcookings y otras actividades pensadas para toda la familia.

Este campeonato gastronómico permitirá a los asistentes votar por su propuesta vencedora a través de un sistema de código QR tras cada consumición.

Entre los participantes se encuentran foodtrucks tan conocidas como La Champineta, Hunter Smash, Smash Ganic, Lame, Gosso, Burger’s Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab y Capitano Burger.

Se trata de un concurso itinerante que reúne las elaboraciones más virales del momento y que, como explica el promotor de The Burger Cup, Javier Bravo, “creemos que llega a Ferrol en el momento perfecto para sumarse a ese ambiente, reuniendo a algunas de las mejores hamburgueserías del país en una experiencia gastronómica y de ocio pensada para todos los públicos, con música en directo y un ambiente único”.

Habrá sorteos y sorpresas, además de una zona ‘pet friendly’ en el entorno elegido para la instalación de las foodtrucks, que ofrecerán su oferta de 19.00 a 00.00, miércoles y jueves; de 19.00 a 1.00, el viernes y el fin de semana desde las doce del mediodía.

La programación incluye el sabado un showcooking infantil, a las 12.30 horas, con inscripción previa en las redes sociales.