La prestigiosa guía Macarfi centra su mirada en Ferrolterra

El restaurante A Gabeira, en Valón Daniel Alexandre

En pleno mes de julio, a horas de que arranque oficialmente la temporada alta de vacaciones estivales, son muchas las personas que estudian, analizan y escrutan los diferentes canales informativos que les permitan organizar el viaje perfecto. Y no hay estancia ideal sin alguna que otra visita al restaurante o negocio de turno del lugar que se visite. Si ese lugar es Ferrol y la comarca, a buen seguro que el viajero habrá consultado las principales guías gastronómicas del país para planear dónde comer o cenar en los próximos días, salvo que lo suyo sea la improvisación o seguir las recomendaciones a pie de calle, que es una alternativa como otra.

Las publicaciones más consultadas del país para conocer los mejores negocios de hostelería son las guías Repsol, con sus soles y soletes; la Michelín, con sus restaurantes estrellados y las menciones Bib Gourmand y también la prestigiosa guía Marcarfi.

Centrándonos en esta última publicación, que se puede consultar en formato web, App y papel, incluye en la actualidad nueve negocios de la zona, de una lista total de 116 para toda la provincia de A Coruña y fruto de un trabajo minucioso elaborado por gastrónomos de primer nivel, que recogen las opiniones y críticas de más de 2.000 embajadores y expertos locales independientes.

El listado valora aspectos, con una puntuación del 1 al 10, tales como la comida que se sirve, pero también otras cuestiones que tiene muy presente la clientela como son la decoración, el servicio y el coste del menú por persona.

El primer restaurante de la comarca que aparece reseñado en esta prestigiosa publicación es A Gabeira, el proyecto centenario que regenta el chef Miguel Ángel Campos, heredero de una gran tradición gastronómica y uno de los miembros fundadores del prestigioso Grupo Nove.

Este conocido restaurante ferrolano, de Valón, tiene una puntuación de 7,8 en el apartado de comida; de 7,2 en lo referido a la decoración que ofrece, y un 7,5 en el servicio ofrecido. El precio de coste si sitúa en unos 55 euros de media. El negocio de Miguel Ángel Campos ostenta el puesto 40 en el listado provincial.

Si seguimos nuestro repaso al listado, relativamente cerca de A Gabeira, en el número 45 del ránking, se sitúa otro negocio clásico de la urbe como es el restaurante Modesto, ubicado en la parroquia de Serantes. En este caso, la calidad de la comida tiene una nota de 7,7 sobre 10; la decoración cuenta con un 7,4; mientras que el servicio se valora como un 7,7. El precio medio del menú alcanza los 50 euros, según se refleja en la guía.

Analizando el listado, el tercer negocio reseñado de la comarca se encuentra en el puesto 56. Se trata de la brasería Labora, que se encuentra en el arenal de A Magdalena, en Cabanas. Aquí la comida recibe una puntuación de 7,6 puntos, la decoración 7,5 y el servicio también 7,5. El precio medio ronda los 45 euros.

El cuarto establecimiento hostelero que destaca en la Macarfi (puesto 59 de 100) es otro restaurante clásico de la ciudad que elabora cocina tradicional gallega como es O Parrulo, situado en la carretera de Catabois. Los expertos de la guía valoran la calidad de la comida servida como un 7,6; la decoración con un 7,2 y el servicio un 7,5. En cuanto al precio medio, lo establecen en 60 euros por comensal.

Se puede decir que los cuatro primeros negocios reseñados en la guía son fieles defensores de una cocina gallega de calidad en la que destaca, sobre todo, el producto autóctono y un cocinado que bebe de los procesos más tradicionales. No obstante, en los puestos 60 y 73 de la lista Macarfi se cuelan dos propuestas locales más actuales como el restaurante Sinxelo, quinto reseñado de la comarca; y Bacelo, el sexto. El primero ostenta una nota de 7,6 en lo que al sabor de la cocina se refiere; de 7,1 a la decoración y de 7,5 al servicio. El precio para este negocio que dirige Adrián Pérez y que hoy en día es uno de los más solicitados de la urbe naval alcanza los 40 euros persona. En el caso de la propuesta de Álex Martínez y Mar Lago, de Bacelo, la comida se valora con un 7,5; la decoración de local con 7,2 y el servicio con 7,5. En este caso el precio ronda, según los comentarios recogidos por la guía, los 45 euros comensal.

El séptimo local de la comarca que aparece en la guía es un negocio singular como la vinoteca O Gaiteiro, un local de gran tradición situado en Laraxe, Cabanas, que es un templo del buen beber y el buen comer. Un pequeño local cuyo servicio discurre en una barra o en un par escaso de mesas. Tamaño reducido para este negocio que también figura en la Macarfi, en el puesto 75 de los 116 reseñados en la provincia. Aquí, la comida tiene una nota de 7,5; la decoración 6,8 y el servicio 7,8. El precio medio ronda los 65 euros por persona.

El octavo local (número 81 del ránking) que se recoge en la publicación especializada es otro negocio emblemático de la ciudad naval como Casalexo, ocupando el número 81 del listado. La comida aquí se ha valorado con un 7,4; la decoración 7,2 y el servicio 7,5. El precio del plato se sitúa en los 40 euros por comensal.

El noveno, y último, espacio gastronómico de Ferrolterra que figura en esta prestigiosa lista (puesto 102 de 116) es A Taberna do Puntal, situado en Vilarrube (Valdoviño). Se trata de un restaurante de cocina tradicional gallega en un ambiente más desenfadado. Dispone de dos terrazas, una descubierta e ideal para el verano.

El viajero tiene en esta lista una pequeña muestra dentro de la amplia y variada oferta gastronómica local, pero una apuesta segura para alguien que llega nuevo a la ciudad y no quiere fallar a la hora de escoger restaurante y llevarse sorpresas. En la guía no solo se valora el cocinado, también cómo se sirve y hasta la estética del local, elementos todos muy importantes a la hora de escoger un establecimiento u otro. Que se coma bien debería ser lo más destacado, sin embargo hay quien busca unas características concretas del negocio como que esté en la playa, que tenga vistas al mar o a la montaña, de aire minimalista, rural, moderno, todo esto se detalla en esta guía y otras similares, que buscan ayudar a los ciudadanos a hacerse una idea de lo que se van a encontrar antes de llegar al restaurante de turno.

Red muy extensa

La Macarfi muestra sus reseñas organizadas por provincias, pudiendo hacer búsquedas concretas por localidades. Además, publica también una selección propia de restaurantes de todo el país. Asimismo, dedica un apartado a las aperturas recientes que han llamado la atención de sus muchos colaboradores.

El crecimiento desde su nacimiento en 2016 ha sido tan grande que han creado un club gastronómico con el mismo nombre, y que brinda la oportunidad de vivir experiencias gastronómicas únicas por todo el territorio.