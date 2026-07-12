Miguel Castro | “La sensibilidad humana jamás va a poder ser sustituida ni por una máquina, ni por la Inteligencia Artificial”

Miguel Castro Pereiro publica 'Un rumor en la nieve' Jorge Meis

La novela histórica vuelve a cruzarse en el camino literario que el ferrolano Miguel Castro Pereiro emprendió en 2021. En ‘Un rumor en la nieve’, que publica la editorial Namil, el contexto es la Revolución rusa y, por lo tanto, el cambio de era en un mundo en transformación.

Vuelve a un género con el que debutó en el mundo de la literatura y, además, en un escenario, el de la Revolución rusa, con un impacto histórico tremendo... ¿Es uno de los temas que tenía en mente para crear una novela?

Sí, en el sentido de que, como soy un súper lector, siempre me han llamado mucho la atención los momentos de ruptura, de fractura, que los mundos de repente cambian. Y, sin duda, la Revolución rusa fue un antes y un después no solo para la historia de Rusia, sino del mundo, porque lo cambió y porque de alguna manera es casi consecuencia de la Primera Guerra Mundial, con la que se solapó. Ya era, por lo tanto, un mundo convulso. Y para Rusia, la revolución supuso la llegada de una ideología que también le dio la vuelta al mundo. Es un tema que me interesa muchísimo y que siempre despertó curiosidad en mí. ¿Quién no ha leído, o no le ha llamado la atención, el final de los Romanov, con toda la tragedia que supuso el asesinato de la familia? Todo este interés fue creciendo en mí, fue fermentando, y luego también he ido encontrando pequeñas historias ajenas a la revolución que podían encajar en la novela.

¿El proceso creativo de una novela histórica es más exigente que el de otro género?

Creo que, al final, historia es todo, no solo las manifestaciones artísticas de cada momento, sino también la vida actual, que dentro de tres días ya será historia. Este género lleva mucho tiempo pegando muy fuerte, pero como también lo hace la novela negra o policíaca. Sin echar tierra al resto de disciplinas, la novela histórica requiere un rigor quizás superior, pero no es exclusivo. La historia hay que novelarla para hacerla más interesante y más atractiva, porque, de lo contrario, sería un ensayo.

En el grupo de protagonistas de la novela hay también una mención a Ferrol...

Sí, el personaje español tiene sus orígenes, a pesar de que procede de Cuba, en Ferrol. Te diré que me he propuesto en todas mis novelas, tanto en la primera –‘Despertarás mañana’– como en la siguiente, ‘Los que ya no están’, que haya una mención a Ferrol o a un ferrolano. En esta, también. No sé si será para la cuarta o para la quinta, pero tengo una idea interesante en la que se conjuga lo histórico con lo policíaco con Ferrol como escenario.

¿Qué importancia tuvo en el desarrollo de la novela la construcción de los personajes?

Lo complejo de los personajes es que tienes que ponerles su alma particular porque cada uno tiene que tener su propia personalidad, su propia esencia. Yo siempre digo que las novelas al final son historias de personas. La Historia es la historia de muchas personas, algunas pequeñitas que van cosiendo grandes relatos. Muchas veces nos centramos en las principales figuras, pero nos olvidamos de que detrás de ellas hay mucha gente, y a eso sí hay que darle importancia. La novela histórica no solo se tiene que ceñir a los grandes hechos, las grandes batallas o los grandes descubrimientos, sino también contar las pequeñas historias. Por eso a cada personaje he tratado de darle su propia personalidad, sus aristas, sus cosas buenas y sus cosas malas, sus temores... porque las personas no somos lineales. Y sí, la verdad es que en esto yo disfruto mucho porque tengo una visión muy cinematográfica de las novelas y lo plasmo casi como un guión. Veo las caras de las personas, las cargas de caballería, los largos viajes en tren, los barcos de vapor que todavía existían... Y los Romanov, que fueron casi los últimos reyes-dioses. En la novela intento mostrar eso, la colisión de dos mundos.

¿Cuándo despertó en usted la necesidad de avanzar desde su afición a la lectura a la creación de sus propias historias?

De pequeñito ya era muy ‘cuenteiro’. Siempre estaba escribiendo historias, pero para mí. Sin embargo, nunca me sentí con la seguridad o la fortaleza de escribir. Hasta 2021, en plena pandemia. La primera novela, ‘Despertarás mañana’, la llevaba masticando casi 14 años. Ese tiempo me dio la oportunidad, primero, de madurar como persona y de documentarme muchísimo. En ese año de encierro la escribí, bueno, en realidad, la vomité literalmente porque la tenía en mi cabeza. Después de ver la aceptación que tuvo esta primera novela, vi que era el momento de continuar escribiendo. Ahora que me ha picado el ‘veneno’ de la tinta, siento que debo seguir. La siguiente ya está en marcha y estará basada en Ferrol.

De nuevo Ferrol... ¿Qué le aporta ser de aquí?

Soy un ferrolano absoluto. Llevo mucho tiempo sin vivir aquí, pero, como decía el otro día Ketty Garat, cuando estoy aquí es cuando estoy mejor. Siempre necesito volver a mi ciudad, a mis raíces. Y, por supuesto, Ferrol es una ciudad que ha pasado sus baches, pero es muy cosmopolita, muy ligada a la Marina, a los astilleros y es también la entrada no sólo de gente de toda España, sino también de extranjeros que han venido aquí y han dejado su huella. Me propongo siempre tener a Ferrol en la boca y en la pluma y siempre va a haber algo de Ferrol en mis novelas. Siempre.

Con respecto al debate sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el arte. ¿Peligra la creatividad o nunca podrá suplantar al ser humano?

Esto es como la llegada del gas natural o de la electricidad; son etapas que están ahí y es inevitable convivir con ellas. Ahora bien, soy de los que pienso y quiero creer que el sentimiento humano, la capacidad humana, la sensibilidad humana, jamás podrá ser sustituida, jamás. La inteligencia artificial tratará de no cometer errores, pero es que la vida es el aprendizaje, es cometer errores, es enamorarse, desenamorarse, caer, levantarse... La vida es así. Y la experiencia de la sensibilidad humana ninguna máquina podrá asimilarla: podrá copiar y podrá parecerse, pero será una imitación. Obviamente, se lo va a poner muy complicado al mundo de la música o del cine, pero la emoción no se puede suplantar porque la máquina no ha vivido eso, no lo ha sufrido; no tiene piel ni corazón como para entender lo que es que te rompan el corazón.