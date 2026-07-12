La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un ferrolano acusado de traficar con cocaína

La sección segunda de la Audiencia Provincial acogerá el próximo jueves la vista preliminar del juicio AEC

El próximo jueves, día 16, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la vista preliminar del juicio contra un vecino de Ferrol al que se le acusa de traficar con cocaína.

Los hechos, según detalla el escrito de calificación de la Fiscalía, se remontan al mes de diciembre de 2025, cuando el encausado, natural de la ciudad naval y sin antecedentes “computables a efectos de reincidencia” fue interceptado por la tarde por agentes de la Policía Nacional en el entorno de la calle Pintor Sotomaior –cerca de la intersección con Vilalba–, en el barrio naronés de A Gándara. Tras proceder a su identificación, los funcionarios efectuaron un registro de sus pertenencias, encontrando oculto en sus pantalones –a la altura de la cadera– un paquete con una “sustancia pulverulenta de color blanco”. De igual modo, los profesionales intervinieron también unos 600 euros en moneda fraccionada –en billetes de 50, 20 y 5 euros–, supuestamente procedentes de la venta ilícita de drogas.

Una vez analizado el compuesto, la Policía comprobó que se trataba de cocaína, con un peso de 206,44 gramos y un grado de pureza del 86,6%, estimándose un valor “en el mercado clandestino” de 22.403 euros. Por ello, se acusa al encausado de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud, solicitando la Fiscalía una pena de cuatro años de prisión, así como una multa de 22.500 euros.