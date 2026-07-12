El PSOE lleva al Parlamento la demora en las obras del futuro ascensor del CEIP de Esteiro

La intervención, según informó la Xunta esta semana, está contemplada para este verano Jorge Meis

El grupo parlamentario socialista llevó esta semana a la cámara autonómica la demora en las obras para dotar de un ascensor al CEIP de Esteiro, una situación que incluso ha impulsado a la comunidad educativa del propio centro a iniciar una recogida de firmas para instar a la Xunta a poner en marcha los trabajos.

Por medio de un comunicado, la formación recordó que desde el colegio se reclama esta intervención, así como la construcción de unos baños adaptados, desde el año 2023. No obstante, pese a que técnicos de la Consellería de Educación visitaron tiempo atrás las instalaciones y que incluso existe un proyecto que se le remitió a la dirección del CEIP –el cual, apuntó el PSdeG-PSOE, no incluye los servicios–, la intervención sigue sin contar con una fecha de inicio.

Asimismo, la presencia en el centro de un estudiante con movilidad reducida hace más necesaria y urgente la actuación, afirman los socialistas, detallando que, si bien el curso pasado se pudo solventar la situación con un traslado de aula, esta solución temporal no será posible durante el próximo ciclo escolar. De este modo, a través de una proposición no de Ley, la formación instó a la Xunta a que ponga en marcha el proyecto de forma inmediata para que esté listo antes del retorno de los estudiantes, además de incorporar al pliego la reforma de los aseos.

Cabe señalar, no obstante, que la demandada actuación se encuentra incluida en el listado de intervenciones de gran calado que se ejecutarán a lo largo del presente verano en el marco del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de la Consellería de Educación.

Falta de personal

Por otra parte, la ANPA del centro Galiña Azul de Esteiro, que forma parte de la Rede de Escolas Infantís de la Xunta, denunció recientemente la falta de personal y “o deterioro” de sus instalaciones. Según apunta el colectivo, esta situación está “afectando directamente” al funcionamiento de la guardería, alertando de que varias familias “tiveron que regresar con seus fillos para a casa” por la insuficiencia de la plantilla. A esto se suma, afirman, que el modo de cubrir las bajas afecta a la estabilidad del modelo educativo.

En cuanto a las deficiencias del centro, señalan que se han detectado humedades, falta de mantenimiento, problemas en las puertas de emergencia “e outras actuacións pendentes”. Es por ello que animan al resto de usuarios a denunciar esta situación ante el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade.