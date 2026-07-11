Un torneo que puso a la ciudad de Ferrol en el mapa del mundo del baloncesto

Partido en el pabellón de A Malata José Mauriz

Que Ferrol fuese la única de las siete ciudades españolas que albergaron el Mundobásket’86 que no era capital de provincia o que sea, junto A Coruña y Vigo, la única de Galicia en ser sede de un Campeonato del Mundo de cualquiera de los dos deportes que más licencias expiden al año en España, ilustran la magnitud de lo vivido por la localidad naval. Al abrigo de la locura por el baloncesto que hacía que Punta Arnela se llenase para ver los encuentros del OAR, el recién inaugurado pabellón de A Malata fue uno de los enclaves del torneo, con la presencia de seis escuadras en representación de los cinco continentes.

Las selecciones de la URSS, Australia, Israel, Cuba, Uruguay y Angola dieron forma, del 5 al 10 de julio de 1986, al grupo B del Mundobásket’86. Seis días y cinco partidos para intentar ser uno de los tres primeros y, de esta manera, clasificarse para una de las fases semifinales de la competición, en Barcelona, junto a los tres mejores del grupo A –que fueron Brasil, España y Grecia–, para meterse en la penúltima ronda –los dos primeros– y luchar por los puestos quinto al duodécimo –el resto de participantes–.

La igualdad fue la principal característica de un grupo en el que, como era de prever, la selección soviética –comandada por Valters, Homicius, Tikhonenko, Kurtinaitis y respaldados por un emergente Sabonis— se mostró claramente superior. De hecho, se impuso en sus cinco partidos por una diferencia no inferior a los treinta puntos, lo que daba cuenta de que su nivel estaba por encima del de los otros integrantes del grupo B.

Por detrás, todos los participantes lucharon por las otras dos plazas que daban acceso a las posiciones que daban paso a la fase de semifinales. Y la formación israelí, con Aroesti, Berkovic o Janchi, consiguió la segundo lugar; mientras que la tercera fue para la escuadra cubana, con una plantilla llena de jugadores de una gran proyección para jugar en Europa.

Por detrás, acabaron las selecciones de Australia –con figuras como Andrew Gaze–, Uruguay –un combinado que destacó por su competitividad– y Angola –que era la favorita del público ferrolano y hasta estuvo a punto de clasificarse la siguiente fase–. De todas maneras, los quince encuentros que se vivieron en la ciudad naval destacaron por su emoción, lo que hizo que el público disfrutase mucho más del evento en cuestión.

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Y es que si algo distinguió a la sede de Ferrol del Mundobasket fue el apoyo del público. Además de llenar casi siempre los más de cinco mil asientos que había en el pabellón –todas las entradas se vendieron con anterioridad–, los seguidores del deporte de la canasta iban a ver los entrenamientos de sus ídolos, se acercaban al hotel de concentración para solicitar autógrafos, intentaban charlar con ellos... Toda una convivencia que hizo de esta una experiencia única para la urbe naval, que ya disfrutaba de los logros de su querido OAR.

De esta manera se cerraron seis días inolvidables para una afición que estaba enamorada del baloncesto y que se esforzó en enamorar a los visitantes. Por eso, la celebración de una competición de este nivel pasará como uno de los momentos históricos dentro de la historia vivida por esta ciudad cuando estaba en sus mejores años.