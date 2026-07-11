‘Pachamancada’ en Canido, una fiesta intercultural de mano de Movilidad Humana

Celebración intercultural de movilidad humana EMILIO CORTIZAS

Pese a que el día prometía ser complicado por el calor registrado fueron muchas las personas que se sumaron este sábado a la celebración del I Movilidad Humana Fest, una cita intercultural en la que tuvo cabida una ‘pachamancada’, que no es otra cosa que la elaboración de un plato típico de la comunidad andina que se cocina bajo tierra.

El viernes ya se ofreció una charla previa sobre lo que entraña esta típica forma de cocinar alimentos que se utiliza en varios países. Desde primera hora de la mañana comenzaron las labores de preparación, cocinado y posterior degustación de diferentes elaboraciones procedentes del continente sudamericano.

Realización de la pachamanca EC

El evento se convirtió en una forma excelente de compartir y fusionar culturas por medio de la gastronomía, tan diversa y particular como los propios países en los que se elabora.

Aniversario

El ambiente familiar y la comunidad centraron los actos del día, que incluyeron la elaboración de la referida pachamanca y su degustación pero también hubo otros alicientes como la música y danzas tradicionales, juegos como el bingo y puestos de artesanía. Una celebración por partida doble en la que se festejó el final del proceso de regularización extraordinario puesto en marcha por el Gobierno y también el undécimo aniversario de la ONG Movilidad Humana, que colaboró con muchas de estas personas llegadas de otros países en su proceso de regularizar su situación en España.

Al margen de la pachamanca, también se pudieron probar gran variedad de productos de otros países.

Desde la asociación Movilidad Humana han querido agradecer la gran colaboración del Centro Cívico de Canido, “que durante estos años ha sido un aliado imprescindible para el desarrollo de numerosos proyectos comunitarios”. Así, indicaron que “su apoyo, acompañamiento y compromiso con la participación ciudadana han permitido que iniciativas como la de hoy encuentre un espacio donde crecer, consolidarse y seguir generando comunidad”.