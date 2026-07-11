Navantia en la ría de Ferrol aporta el 2% del PIB de la provincia de A Coruña

El 'Noble Voyager', entrando en la ría de Ferrol Jorge Meis

La aportación del complejo industrial de Navantia en la ría de Ferrol a la economía de la provincia de A Coruña creció el año pasado con respecto a 2024, hasta alcanzar una contribución del 2% en el Producto Interior Bruto –PIB– y aportar el 2,4% de todo el empleo de la demarcación.

Estas dos cifras significan un incremento de una décima a lo largo del año pasado y dan continuidad a una tendencia ascendente que se refleja en la comparación con los datos del 2023, que fueron del 1,5% del PIB y del 1,9% de todos los puestos de trabajo de la provincia.

En lo que respecta a las cifras netas de empleo, son 12.156 los que ha generado Navantia en la ría de Ferrol con su actividad a lo largo del ejercicio pasado. En estos se incluyen no solo los puestos de trabajo directos y también los que están relacionados con la industria auxiliar, sino también los inducidos de una u otra manera.

Estos porcentajes ya eran en los años anteriores los más altos de los tres principales centros productivos del grupo naval público –la bahía de Cádiz y Cartagena son los otros– y, a falta de que se publique el Informe de Sostenibilidad de 2025, la lógica, atendiendo a la tendencia en PIB y empleo, invita a pensar que seguirá siéndolo. Cabe recordar que el año pasado, la actividad en la bahía de Cádiz generó el 1,8 del PIB en esa provincia y aportó el 2% del todo el empleo, por el 1,9% y 2,3% respectivamente de lo que representaba Navantia ría de Ferrol para A Coruña.

Lo que sí se conoce es el dato de la plantilla total con la que Navantia cerró el año pasado. Los trabajadores y trabajadoras que componen el cuadro de personal se situó al cierre de 2025 en 6.761 personas, contando no solo la marca española del grupo –5.113–, sino el resto de filiales que hay esparcidas por el mundo. Entre ellas destaca, en términos cuantitativos, la división de Reino Unido, con 1.110 personas incorporadas con la compra de los astilleros Harland & Wolff, justamente el año pasado.

En ese sentido, el personal de Navantia aumentó en 267 personas, una tendencia, como señalan las cuentas anuales recientemente publicadas, creciente para los próximos años “debido a la perspectiva de contratación futura”.