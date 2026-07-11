Luis Pierri | “Nos sentimos muy a gusto, como en casa; tengo recuerdos muy bonitos de ese lugar”

Pierri José Mauriz

Luis Pierri (Montevideo, 1963) no dedica demasiado tiempo a recordar, pero cuando lo hace y piensa en lo vivido hace cuarenta años, con la participación de la selección uruguaya en el Mundobásket que tuvo en Ferrol una de sus sedes siente algo de nostalgia por los “momentos gratos” que vivió. La cita de España –el último Campeonato del Mundo disputado por la formación sudamericana, que ahora aspira a clasificarse para el próximo torneo, a celebrar en Catar en 2027– fue el punto álgido de una generación que había logrado muchos éxitos deportivos... pero que estaba llegando a su punto final.

Uruguay se presentó en España como una selección reconocida, con una formación más o menos estable, que venía de ser campeona sudamericana una vez (1981), subirse al podio de esta competición en dos ocasiones (1983 y 1985) y entre medias, clasificarse para los Juegos de Los Ángeles, en 1984, y lograr la sexta posición en esa cita. “Esa década de los 80 fue una etapa de mucho furor”, recuerda. Además, en una gira previa al Mundobásket había demostrado, con victorias sobre diferentes selecciones y equipos, que estaba a buen nivel... hasta que poco antes de la cita mundial todo se rompió.

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A escasos días para el inicio de la actividad en A Malata, uno de los mayores anotadores del combinado uruguayo, Horacio ‘Tato’ López, sufrió un problema de carácter personal que le hizo no participar en el Mundial celebrado en España. “Y eso fue para nosotros una complicación real que no pudimos superar”, reconoce Pierri, que explica que “nunca se sabrá si nos hubiésemos metido en la fase de semifinales si hubiese estado Tato, pero con los antecedentes que teníamos y la experiencia que habíamos acumulado... estábamos realmente muy, muy bien”.

Porque, al margen de la superioridad soviética, el capitán de la selección uruguaya explica que “estuvimos cerca de los otros rivales y fuimos competitivos”... pero su formación no pudo pasar de la quinta plaza y quedó eliminado. Y eso, lo que supuso a la larga, fue el final de una generación que había dado momentos de gloria al baloncesto jugado en Uruguay.

Al menos, aunque lo deportivo no fuese demasiado bueno, Luis Pierri rescata la experiencia de haber conocido el norte de España –ya había estado en el país, pero solo en Madrid, Barcelona y Mallorca–. “Es algo que disfrutamos, porque nos trataron muy bien”, dice antes de expresar que “claramente España y Uruguay están unidos por la historia, así que nos sentimos muy a gusto, como en casa”. Incluso recuerda que “los aficionados siempre nos acompañaban y, además, algunos uruguayos que vivían en España vinieron a apoyarnos”.

Ahora, tras una etapa bonita... pero de un deporte que por entonces no era profesional, Luis Pierri trabaja para el Estado como funcionario del área de salud de un ministerio. Pero el baloncesto sigue en su vida, ahora como entrenador centrado, desde hace ocho años, en la categoría femenina.