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Ferrol

La Xunta invierte unos 6,3 millones de euros en mejoras de centros educativos de la comarca

Las actuaciones de este verano son obras grandes y otras de menor tamaño incluidas en el plan Ben_Estar

Redacción
11/07/2026 20:47
En el CIFP Leixa se invertirán en torno a 1,8 millones de euros
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Obras de construcción, ampliación o mejora, con hasta ocho grandes actuaciones en los centros educativos de Ferrol, Narón y As Pontes y 27 intervenciones de menor índole se están llevando a cabo o se ejecutarán este verano en el marco del plan de Nova arquitectura Pedagóxica, en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

La mayor partida se la lleva la cabecera, Ferrol, con obras de envergadura de hasta 3,9 millones, que suponen cambio de cubierta, rehabilitación integral o instalación de ascensor en centros como el CEE Terra de Ferrol –564.128,12 euros–, CIFP Leixa –1.851.246,45– IES Sofía Casanova –1.320.793,01–, CEIP Esteiro –97.597,50–, o San Xoán de Filgueira –76.461 euros–.

En el caso de Narón, se invertirán 1,4 millones en el CEIP A Gándara y algo menos de medio millón en el IES As Telleiras, en ambos casos para cambio del tejado.

En As Pontes, el tercero de los concellos con obras calificadas como grandes, se destinan 217.787 euros al CEIP plurilingüe Santa María.

Las actuaciones enmarcadas en el Plan Ben_Estar afectan a los concellos de Ares, A Capela, Cariño, Fene, Ferrol, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño y Valdoviño y a los centros As Mirandas, Mosteiro de Caaveiro, Manuel Fraga, Cabo Ortegal, Centieiras, O Ramo, IES de Fene, San Xoán, Canido, Concepción Arenal, Catabois, Carvalho Calero, Virxe de Cela, IES de Mugardos, Ponte de Xubia, CRA Narón, As Telleiras, San Isidro, Fernando Esquío, José María Lage, Fraga do Eume, A Fraga, A Magdalena, Moncho Valcarce, Castro da Uz, CPI de San Sadurniño y Atios, con una inversión global de 527.462,96 euros, que se destinarán a obras diversas, que van desde cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, instalación eléctrica, reparación de canalones o cambios de calderas, entre otras reparaciones varias.

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