La semifinal España-Francia, en pantalla gigante en la plaza de la Constitución de Ferrol

Pantalla y expectación en la final del Mundial 2010 Jorge Meis

Si el partido de cuartos de final se vivió con alta intensidad en la ciudad de Ferrol y, posteriormente, cuando se consiguió la victoria para España y el pase asemifinales, el próximo encuentro de La Roja, el martes 14 de julio, podrá disfrutarse de forma conjunta en la plaza de la Constitución de Ferrol.

Una vez más, como ha sucedido ya con otros grandes eventos, el Concello pondrá a disposición de la ciudadanía una pantalla gigante para presenciar el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que enfrentará a España y a Francia y que se disputará en el Dallas Stadium.

El público podrá disfrutar en dicha plaza del ambiente mundialista previo característico de un encuentro de este tipo a partir de las 20.00 horas, para después animar a la selección a las 21.00 horas, momento en el que comienza el encuentro que decidirá que equipo pasa a la final del Mundial del día 19 de julio.

El Ayuntamiento suma, de este modo, una competición más en la que se instala una pantalla gigante en la ciudad para aquellos encuentros decisivos que generan una gran expectación entre los ferrolanos, como ya lo había hecho con las finales de la Eurocopa de las selecciones española masculina y femenina de fútbol o con el partido del ascenso la primera división de O Parrulo Ferrol.