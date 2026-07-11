La nueva maquinaria del Concello afronta su primera gran prueba con un desbroce general de toda la zona rural

Una de las nuevas desbrozadoras realizando labores de limpieza de márgenes en la parroquia de Mandiá Daniel Alexandre

Tras dos olas de calor en menos de un mes y con un incendio en Almería que, en el momento de escribir estas líneas, ya se ha cobrado doce vidas y ha calcinado más de 4.000 hectáreas, la necesidad de tener los desbroces al día se hace más que evidente. Y es que, a día de hoy, el mantenimiento de los montes va más allá de normativas locales y autonómicas, perfilándose como una labor ineludible para garantizar la seguridad de los vecinos que habitan en el rural.

Es por ello que, en lugar de seguir dependiendo de contratos periódicos para hacer estas labores dos veces al año –un modelo que, además siempre ha supuesto constantes retrasos–, desde el Concello se optó por incorporar estos trabajos durante la redacción del pliego del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, que entró en funcionamiento el pasado 1 de junio. Como se recordará, el encargo, con una vigencia de una década, incluía una partida específica de doce millones de euros para la renovación de las herramientas y los vehículos de la prestación, “de los que dos van a ir para maquinaria solo para el rural”, explica el concejal de Obras e Servizos, José Tomé.

Ferrol presume de nueva flota de vehículos para su servicio de limpieza y recogida de basura Más información

Así, el pasado día 29 se presentó frente al palacio consistorial el primer envío de este equipamiento, del que destacaban las dos desbrozadoras ILF Aspen 7 y los tres tractores John Deere 6M 125 con brazo de corte Indusari, dado que permitirán la puesta en funcionamiento de este servicio este mismo verano. “Aún tenemos el antiguo contrato vigente, que termina el día 17 de este mes, pero a partir de ese momento empezará el programa de Copasa y Setec para el rural”, apunta el responsable municipal, avanzando que la primera actuación de la renovada prestación consistirá en “una batida general” a lo largo de todo el municipio.

Servicio permanente

Tal y como se señaló, los desbroces permanentes son una de las peticiones históricas de los vecinos del rural. Respecto al mismo, Tomé López confirma que la intención es establecer un calendario relativamente fijo, en lugar de “andar saltando de un sitio para otro”. “Vamos a ir parroquia a parroquia”, insiste, al tiempo que matiza que esta prestación también afectará al casco urbano del ayuntamiento, aunque “la mayoría” de las actuaciones se centrarán en el resto del territorio.

Respecto a las ventajas que aportará este nuevo modelo, además de dejar de estar estacionalizado, el responsable de Obras e Servizos destaca el ahorro, relatando que la contratación anterior suponía un desembolso de más de 300.000 euros al año. Como referencia, cada uno de los tres tractores que se adquirieron, incluidos los accesorios para estas labores de corte, tuvo un coste de unos 160.000 euros, por lo que los trabajos de un solo ejercicio permitirían prácticamente adquirir dos unidades por ciclo. Asimismo, como se explicó durante la presentación del encargo en junio de 2025, al emplear para la recogida de residuos camiones de carga lateral el personal necesario para esta última tarea se reduce, por lo que se establecerán cuatro cuadrillas de roza, así como cinco brigadas “multiusos”.

Los accesorios de los tractores son fácilmente intercambiables Daniel Alexandre

Estos trabajadores, explica el edil, también son necesarios a la hora de planificar los desbroces continuos por las limitaciones de la propia maquinaria. Los equipos, apunta, “también van a llevar apoyo manual, porque cuando llegas a un poste, por ejemplo, necesitas una cortadora de mano”. En cualquier caso, el concejal ferrolano insiste en que, mientras no termina el contrato vigente, se está dando cierto margen a los operarios para que se familiaricen con la maquinaria, pero que, una vez se establezca el programa, exigirán en las rozas un grado de acabado “igual que el de los jardines de la zona urbana”.

Valoración vecinal

En cuanto a la percepción de los residentes respecto a este cambio de modelo, el presidente de la Agrupación de Asociacións de Veciños da Zona Rural de Ferrol, Manuel Sendón, apunta que el contar con nueva maquinaria “está muy bien”, pero se muestra escéptico con el nuevo modelo hasta que esté plenamente operativo. “Nosotros indudablemente entendemos que se va a cumplir lo que llevamos solicitando desde hace muchos años, que es una o dos cuadrillas cortando permanentemente”, señala, al tiempo que insiste en la necesidad de que los trabajos sean constantes, porque “con este cambio de clima la maleza crece en una semana (...) y con dos desbroces al año hoy no llega para nada”.

Sus quejas, por otro lado, se centran en dos hechos: el mal funcionamiento del contrato actual y el incumplimiento de la normativa por parte de algunos residentes. En relación al primero, el representante explica que la empresa “está teniendo problemas de personal o algo así y ha dejado los desbroces a medio hacer”, con batidas “de mala calidad” y sin realizar las labores manuales. “El concejal me aseguró que no se les va a pagar, pero ese no es el problema, es que la maleza lo está invadiendo todo”, lamenta.

El brazo Aspen 7 de la desbrozadora tiene un alcance de siete metros Daniel Alexandre

De igual modo, Sendón López afea al Concello y a la Policía Local su “poca disponibilidad (...) para que hagan cumplir con la limpieza de las fincas”, recordando que la normativa contra incendios, por ejemplo, obliga a mantener los terrenos saneados y los márgenes de las carreteras despejados. Así, señala que en la zona de Papoi hay muchas áreas en las que permanecen eucaliptos a menos de 15 metros de la calzada. Otro problema en el que incide es en la colocación de plantas ornamentales, como las hortensias, pegadas al cierre exterior de los terrenos, así como el uso de cierres eléctricos –conocidos como pastores– en muchos otros, ambos elementos no permiten los desbroces.

El pliego

Respecto a la elaboración del pliego del nuevo contrato, especialmente en lo relativo a la adquisición de maquinaria, José Tomé explicó que es el ingeniero técnico del Consistorio el encargado de identificar qué equipamiento se necesita y qué características debe tener. “Todo está incluido en el documento. Las herramientas y los modelos. Lo único que no se establecen son las marcas, porque eso no se puede escoger”, apunta.

De este modo, como se señaló, este primer paquete de vehículos entregados incluye dos desbrozadoras y tres tractores con diferentes brazos de corte. Las primeras son dos unidades idénticas del modelo ILF Aspen 7 de la firma barcelonesa Energreen. Estos ingenios, de 143 caballos y que pueden alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora, se caracterizan por ofrecer una visión de 360 grados desde la cabina, una gran movilidad gracias a sus cuatro ruedas directrices y la capacidad de realizar labores de roza a una distancia de siete metros o una altura de ocho por su brazo telescópico. Asimismo, el modelo adquirido por el Concello incorpora un soplador en la parte trasera.

Los tractores, por otro lado, son tres John Deere –una de las marcas de equipamiento agrícola más emblemáticas de Estados Unidos, fundada en el condado de Ogle, Illinois, en 1837– del modelo 6M 125. Equipados con un motor Powertech EWL de 150 caballos –que le permite alcanzar una velocidad similar a la de las desbrozadoras, pero con una fuerza de empuje de unas seis toneladas–, los vehículos cuentan, en este caso, con dos brazos extensibles de corte traseros Leader GP 9 de la marca Orsi –con un alcance de cinco metros–, así como uno con cortadora de superficie plana Indusagri 2R-150. Cabe señalar, en el caso de estos tres equipos, que todos los accesorios son fácilmente desmontables e intercambiables, por lo que, como señaló uno de los responsables del servicio, si fuese necesario realizar algún tipo de labor muy específica, el Concello podría adquirir un cabezal en particular en lugar de tener que comprar el equipo completo o contratar los trabajos puntuales.