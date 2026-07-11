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Ferrol

La lluvia obliga a aplazar la primera sesión del autocine de A Malata

El Concello informará más adelante de la nueva fecha elegida

Redacción
11/07/2026 21:42
lluvia
La lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia 
Jorge Meis
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Tras días de sol, la lluvia volvió a hacer acto de presencia, acompañada de truenos y relámpagos, que han llevado al Concello a posponer la sesión de autocine que estaba prevista patra la noche de este sábado en A Malata.

La proyección prevista era 'Grease' y se pasaría en el aparcamiento de A Malata, de forma gratuita y hasta completar aforo.

Próximamente se anunciará la nueva fecha de proyección.

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