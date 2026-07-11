La lluvia obliga a aplazar la primera sesión del autocine de A Malata

La lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia Jorge Meis

Tras días de sol, la lluvia volvió a hacer acto de presencia, acompañada de truenos y relámpagos, que han llevado al Concello a posponer la sesión de autocine que estaba prevista patra la noche de este sábado en A Malata.

La proyección prevista era 'Grease' y se pasaría en el aparcamiento de A Malata, de forma gratuita y hasta completar aforo.

Próximamente se anunciará la nueva fecha de proyección.