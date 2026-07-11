La Junta de Cofradías realizará el ya tradicional traslado de la Virgen del Carmen desde San Francisco

Un momento de la procesión marítima de la Virgen del Carmen AEIG

La Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol celebrará el próximo miércoles 15 su procesión de traslado de la Virgen del Carmen. En esta quinta edición del evento, desde que se recuperó en 2022, el desfile partirá de la iglesia castrense de San Francisco. Así, apuntan que se oficiará una misa a las 19.00 horas en el interior del templo y seguidamente saldrá la comitiva, cuyo recorrido finalizará en el interior del Arsenal, acto presidido por el imaginero Negrí Acevedo.

Tal y como indican desde la Junta, el recorrido de la procesión discurrirá por la glorieta de Alfredo Martín, calle Emilio Antón, donde se detendrá, a la altura del templo de las Esclavas, para que las religiosas puedan dedicarle una canción. Proseguirá el desfile por Espartero, Mercé, Benito Vicetto, San Francisco y Espíritu Santo, accediendo al recinto militar por la Puerta del Parque, siempre que las obras lo permitan (en caso contrario se hará entrada por la Cortina).

La banda Acotaga acompañará la procesión, que se detendrá en el puerto para realizar una ofrenda floral por los fallecidos en el mar. Seguidamente se llevará la imagen del Carmen a la Sala de Armas del Cuartel de Instrucción, desde donde partirá el día 16 para la tradicional procesión marítima.