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Sociedad

La Escaño acoge este lunes una nueva jura de bandera con 366 marineros de las dos escuelas

Redacción
11/07/2026 20:38
Jura de Bandera en la Escano (Daniel Alexandre) (42)
Una jura de bandera en la Escaño
Daniel Alexandre
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El próximo lunes 13 de julio, a las 11.00 horas, las instalaciones de la escuela de especialidades Antonio de Escaño, en Esteiro, volverán a celebrar una nueva jura de bandera, en este caso relativa al primer ciclo del presente año 2026.

Los marineros que se forman en el centro darán un paso importante en su vida militar en el transcurso de este acto de jura o promesa de la enseña nacional.

En esta ocasión, el encargado de presidir el evento será el almirante Alfonso Delgado Moreno, Almirante Jefe de Personal de la Armada (Alper).

En total serán 366 los jóvenes que participarán en la jura de este lunes: 180 procedentes de la Antonio de Escaño y 186 de la de la Estación Naval de A Graña (Esengra).

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