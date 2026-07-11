Eva Martínez presenta su campaña ‘Punto de partida’ de cara a las Primarias del PSOE

Eva Martínez en los jardines de San Francisco C.R.C.

Carta, vídeo y hasta canción forman parte de la campaña que la socialista Eva Martínez –ferrolpuntodepartida.es– ha hecho llegar a la militancia en su campaña a las Primarias del PSOE ferrolano, en las que opta a ser cabeza de lista en los próximos comicios locales. Frente a ella tendrá al actual portavoz municipal, exalcalde y secretario xeral de la agrupación, Ángel Mato Escalona.

La que fuera edila de Benestar Social y Patrimonio Histórico e el mandato pasado, arranca su campaña, una vez que ya ha quedado proclamada oficialmente como candidata y lo hace con un lema que muestra un cambio de ruta, ‘Punto de partida’.

Martínez asegura que la “mellor versión de Ferrol está por chegar” y apuesta para ello por un municipio “diverso e moderno”, en la que las mujeres “acheguen un estilo diferente, baseado na escoita, o diálogo e a accesibilidade e a capacidade de unir as persoas”.

Ilusión, responsabilidad y convicción son compromisos que adquiere la aspirante con los afiliados socialistas para el proceso de Primarias locales.

Ferrol es la única ciudad gallega que se realizarán votaciones para elegir la candidatura a las elecciones municipales. Así, el domingo 19 de julio es la cita para la militancia.