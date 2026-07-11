El pulpo a la mugardesa volvió a conquistar a miles de personas en su Festa do Polbo

Aluvión de visitantes en la jornada de fiesta en Mugardos Emilio Cortizas

Una vez más y pese a un fin de fiesta lluvioso Mugardos cumplió exitosamente con su fiesta más popular, la del pulpo. Los aproximadamente 1.500 kilos de producto se acompañaron con empanada, pan, bebida y lo que cada uno quiso consumir para que nadie se fuese de la villa marinera insatisfecho.

La organización tuvo que hacer frente al aluvión de visitantes, dado que en esta trigésimo cuarta edición se volvió a rondar las 20.000 personas.

Y es que desde la mañana a la noche hubo tiempo de sobra para hacer una visita a Mugardos, bien en vehículo particular, bien en la lancha, más tradicional todavía que la fiesta en sí misma, que partía cada media hora de Ferrol rumbo a Mugardos y viceversa.

Este año los tíckets de raciones podían adquirirse previamente por internet Emilio Cortizas

Por eso y gracias al buen tiempo, que tampoco alcanzó las máximas de temperatura de los días previos, y que no se truncó hasta última hora, fueron muchos los que optaron por hacer ese viaje típico del verano en barco y aprovechar para acercarse a Mugardos, bien para degustar el pulpo a la mugardesa y disfrutar de las actividades musicales –Airiños de Fene y Kilomberos, además de la verbena con Grupo Jaque–, bien para, simplemente, darse un paseo o tomarse algo en el muelle.

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La fiesta de 2026 contó, como viene siendo habitual, con la visita de representantes de la administración autonómica, como, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la delegada, Martina Aneiros o el director xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Isaac Roscón que valoraron la importancia de este evento, no en vano la Festa do Polbo está declarada de Interés Turístico de Galicia desde 2009.

Orígenes

La celebración más emblemática de Mugardos tiene su origen en los años noventa y recuerda el papel que tuvo la villa en el siglo XVIII como uno de los puertos más importantes del norte de Galicia en la pesca del pulpo. Tiene, como valor añadido, una preparación que se distingue del tradicional pulpo á feira gallego, ya que cuenta con una receta propia, con pulpo en guiso.

Muchos fueron los que hicieron uso de la lancha para llegar a la villa Emilio Cortizas

Este encuentro nació a raíz de una fiesta que los vecinos de Mugardos celebraban al final del verano, A Xira ao Baño. En los ochenta asumió la organización la comisión de fiestas y una década después el Concello se hizo cargo de la celebración de la primera Festa do Polbo. Treinta y tres ediciones después sigue gozando del favor del público.