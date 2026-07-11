El colorido skyline de Navantia, mucho más que iluminación ornamental

grúas de color azul y balnco con motivo del Día das Letras Galegas Daniel Alexandre

Las grúas de Navantia que dan forma a su particular skyline constituyen un elemento más del paisaje industrial de Ferrol y Fene y, como tal, son el foco de numerosos objetivos fotográficos o videográficos. Si ya apagadas son imponentes, cuando se iluminan su presencia se hace todavía más evidente e impactante, especialmente para quienes visitan la ciudad.

Hace tiempo que Navantia aprovecha estos elementos empleados en la construcción naval para significarse con diferentes causas, algunas por iniciativa propia y otras en colaboración con el Concello de Ferrol. Incluso informa, puntualmente cada mes, a sus trabajadores, sobre el calendario de encendido, los colores y la causa que representan: Día del Orgullo (color arcoiris), de los océanos (azul); del donante de sangre (rojo), del medioambiente (verde), etc. La última iluminación que se ha podido ver estos días guarda relación con el 45+1 aniversario de Aspaneps.

El skyline del astillero, con todas las grúas de Ferrol y Fene de verde, por el Día del medioambiente Daniel Alexandre

Espectáculo multicolor en épocas señaladas

Al margen de las habituales reivindicaciones sociales, Navantia lleva años explotando esta vía ornamental de sus grúas. El pasado año fue más allá al conformar con ellas un espectáculo en sí mismo, que permitió seguir estrechando lazos con la ciudad. Así, en las navidades puso en marcha el proyecto ‘Navantia Ferrol Ilumina’, un show de luces sincronizado con diferentes sonidos, convirtiendo el astillero en un escenario más mágico que industrial. Cada día, entre 6 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 la luz se proyectaba también desde las fragatas en construcción: F-111 Bonifaz; F-112 Roger de Lauria y la F-113 Menéndez de Avilés. Los tres buques constituyeron en sí mismos un lienzo luminoso, ofreciendo un impactante juego de colores y patrones de iluminación. Se escenificaron 13 performances, que sorprendieron a más de uno, es más, muchos de estos shows se han compartido y aun se puede ver en redes con el hashtag #navantiaferrolilumina.