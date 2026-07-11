Eduardo Álvarez, secretario del OAR: “Queríamos que la gente de Ferrol tuviese algo por lo que luchar”

Eduardo, ayer, en su casa de Seselle, que ya prepara junto a su mujer Pasi para recibir a la familia Daniel Alexandre

A mediados de los setenta, Eduardo Álvarez Mera (Ferrol, 1941) trabajaba en la Caja de Ahorros y buscaba alguna otra actividad “para moverme un poco”. Un día de Corpus Christi, durante la bendición del mar en Capitanía, se encontró con “el Capitán Maravillas”, como llama a Juan Fernández, y este le propuso pasarse un jueves por la Feria de Muestras, donde se reunían. “No era el tipo de movimiento que yo quería, pero cuando llegué al ‘buchinche’ que les habían dejado y vi a toda la pandilla allí, me quedé asombrado y él ya me presentó como uno más del equipo”.

Aquel OAR, que militaba en Tercera División, era el de Juan Filgueiras, Emilio Beceiro, Luis Ruibal, José Ramón Veiga, Guse García de los Reyes, Carlos Elizechea, Justo Díaz, Evangelino Piñeiro, Manuel Vidal, Jesús Varela, José Carlos Costa y el júnior Jesús Ibáñez. “Al principio, nos encargábamos todos de todo, nos ayudábamos unos a otros. Más tarde, fui delegado del equipo juvenil de Miguel Piñeiro, Javi Vallejo y todos aquellos, pero llegó el momento en el que el club pedía algo más, se creó la directiva y me encargaron llevar la Secretaría”, rememora, trasladando lo complejo que resultaba, por ejemplo, conseguir cancha para todos los equipos de la cantera.

La deuda pendiente con un club que todavía vive en la memoria colectiva Más información

“No teníamos más que un sitio donde jugar, y tanto el fútbol como el balonmano también buscaban su espacio, así que era una lucha. De hecho, llegamos a manifestarnos delante de la piscina de la Feria de Muestras para reclamar tiempo para entrenar y jugar. Ninguno habíamos hecho nada parecido e íbamos con el corazón en un puño”, revive Eduardo que, reconoce, “no es que nos hicieran caso, pero como el equipo empezó a despegar, no les quedó más remedio”. Con todo, aquello fue “una pelea constante y el pobre Juan Muñiz tenía que hacer encaje de bolillos”.

El despegue

Viajando en el tiempo hasta el Mundobásket 86, reconoce que “aquello fue un número. Nosotros, unos pobres ‘almendritos’, haciendo una fase del Mundial en Ferrol. Pero cuando te metes, si le pones corazón, todo se hace. Y poco a poco, luchando, se consigue”. Álvarez todavía recuerda cuando, antes de aquello, “tenía que esperar a que los periodistas saliesen del partido de fútbol para darles nuestras crónicas, ya hechas, y pedirles por favor si las metían. Tenías que rogarles. Después, eran ellos los que nos rogaban y nos pedían” en la explosión de baloncesto que supusieron los ochenta.

Además de toda la faena administrativa del OAR, en la cita internacional trabajaba codo con codo con Vicente Villa, gerente del comité y el club, “y echabas una mano en todo, también a Maso Blanco en la coordinación de las selecciones porque nos tocó un grupo...”. Explica que “aquello era otro mundo”, siendo consciente de que “si se quiere, se pueden hacer el 90% de las cosas”. El diez por ciento restante depende “de la gente de arriba, que mueven muchos hilos y nosotros, que éramos directores del banco, de oficina... Dábamos igual. Ahí supimos el poder que tienen a otros niveles, donde ya no llegábamos. Era increíble”.

No obstante, a pesar de las zancadillas y de las continuas dificultades que se fueron encontrando, supieron expandir el ‘oarismo’. “Al equipo le hacía falta algo así y era lo que buscaba Juan Fernández. Era hacer una revolución interior y exterior, que la gente tuviese algo en lo que pensar, algo en lo que luchar aparte de los problemas que pudiesen tener en sus trabajos. Y la verdad es que la respuesta de Ferrol fue fantástica, ¿no? Era una afición distinta a la del fútbol, que era más de hombres que otra cosa. Sin embargo, la que despertó el OAR era de familia. Veías padres y madres con hijos, mayores y pequeños, que iban a A Malata a ver su partido y defender a su equipo. Y eso fue lo que tiró de nosotros, ver aquella respuesta”.

El mérito también fue de ellas

En este punto, Eduardo Álvarez Mera menciona además otra parte fundamental de su éxito, “el otro 50%, que eran nuestras mujeres. Nosotros, había días que no veíamos a nuestros hijos porque llegabas a las tantas. Ellas cuidaron de ellos y de nosotros, y les hacíamos solamente el regalo de organizar reu­niones con nuestras familias, en las casas, que también acababan de madrugada. Fue lo que aguantó de nosotros. Primero, la amistad que teníamos entre los directivos y, después, el apoyo de nuestras mujeres, que comprendían que hacíamos un trabajo que no tenía horario”.

Afirma que esa dualidad, junto con el respaldo de la afición, está detrás del secreto del éxito del club, además del liderazgo del “Capitán Maravilla. Con él en una reunión, todo era posible. Tenía una fuerza impresionante a pesar de que había quien no lo quería”.

¿Fueron aquellos unos años felices? “Hombre, y tanto”, sentencia Eduardo, confesando que “dejaron una huella tan profunda que ahora cuesta trabajo enfrentarse a cosas pequeñas. Ver un partido de baloncesto, por ejemplo, se me hace difícil porque todo me recuerda al OAR. En fin, en este momento todos nos dedicamos a la familia, a aprovechar el tiempo que no tuvimos entonces”.