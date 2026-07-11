La deuda pendiente con un club que todavía vive en la memoria colectiva

Aller y Loureiro en la sede de este periódico Jorge Meis

¿Cuándo dejará de recordarse al OAR? ¿Qué generación tendría que llegar a Catabois con los pies por delante para que nadie en Ferrol supiese que hubo un club que organizó el Campeonato del Mundo de baloncesto en la ciudad? Únicamente una pequeña placa descubierta en 2017 en el antiguo Pabellón de Punta Arnela lo recuerda, algo que a tres de los jugadores de la plantilla 85-86, Miguel Loureiro, Manolito Aller y Miguel Piñeiro no les parece suficiente. Por eso, los cuarenta años que han pasado del Mundobásket no solo les avivan los recuerdos, sino también la reivindicación.

Al ‘León’ de Canido el evento le pilló trabajando y con su hija María siendo casi un bebé, por ello, “lo viví leyendo mucho”, desde fuera. En cambio, al eterno siete ‘oarista’ le tocó de lleno, “estando de comentarista con Moncho Viña en Radio Nacional de España, radiando varios de los partidos, sobre todo los de la URSS, que fue la selección estrella”. Para ambos, una de las cosas positivas de aquello fue conocer a José Salvadores, que después asumiría la gerencia de la entidad.

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Piñeiro, por su parte, que había jugado su primera temporada como júnior, en aquel julio del 86 estaba acabando los últimos exámenes y, como el resto de los integrantes del club, “colaboramos en todo lo que hacía falta: desde ayudar en las taquillas hasta dar apoyo a la Mesa”. Además, recuerda este último que la cantera de varios equipos de Ferrol jugó un partido contra los periodistas “dentro de esa mentalidad de preocuparse de que todo el mundo estuviese atendido, que decía estos días Tomás Blanco”, precisa.

"Y se metieron"

Sin embargo, ninguno de ellos tarda en desviarse —o no, según como se mire— de la memoria del evento internacional para centrarse en lo que a ellos realmente les marcó buena parte de su vida. “Si no fuera por el OAR no existiría. Volvemos a lo mismo de siempre. Si estas personas no se juntan, Juan Fernández y el resto de directivos, el campeonato no se haría”, dice Aller, destacando que “ahora mismo sería imposible que un club pudiera organizar nada de este nivel, pero en ese momento, como estábamos acostumbrados a que consiguieran todo lo que se proponían, lo sentimos como una cosa más, como algo incluso normal”.

“No tenían el apoyo de las administraciones y me imagino al presidente diciendo: ‘Pues lo vamos a hacer igual’. Y a Tomás Blanco, Tomás Ruibal, Eduardo Álvarez, Juan Roca, Antonio Barros, Sergio Romero, Pablo Pérez... Echándose las manos a la cabeza y pensando: ‘¿Dónde nos vamos a meter?’ Y se metieron”, describe Miguel Piñeiro, añadiendo que “es algo que no se va a volver a repetir porque a día de hoy es imposible sin que esté una institución detrás”.

Relata que hace algunos años, Lavodrama vino con un amigo uruguayo a Ferrol y les propuso ir a ver el árbol que plantó Uruguay en el Cantón “y el propio Anicet no lo sabía. Estoy seguro de que algo como eso no se hizo en las otras sedes, es algo que se le ocurrió a ellos y, 40 años después, siguen allí”, valora, animando a los guías turísticos de la ciudad a incorporar esa curiosidad a sus itinerarios.

Reconocimiento

En este sentido, Aller lamenta que “tengáis que ser vosotros, un periódico, quien esté moviendo todo esto. Los únicos que estáis recordando la efeméride. No tiene mucho sentido, pero es muy típico de esta ciudad, y lo digo como hijo adoptivo. Me siento ferrolano y mi familia está aquí, pero hay momentos en los que, y más con la perspectiva del tiempo y con todo lo que ha sido mi trabajo en los últimos años, no puedo entender cómo sentirse orgulloso del OAR no es algo normal. Y que no haya un reconocimiento institucional hacia el club me parece injusto porque, en la calle, la gente se siente superorgullosa”.

“Es que todos los organismos públicos están en deuda con el club claramente”, ataja Loureiro, mencionando también que la entidad ferrolana fue determinante en la creación de la Federación Gallega de Baloncesto y, por supuesto, en el nacimiento de la ACB. “Los homenajes que se han hecho hasta el momento se han quedado cortos”, precisa Miguel Piñeiro, que reclama, asimismo, “algún tipo de reconocimiento a la gente que lo hizo posible porque es algo para recordar. Es como si mañana asciende el Racing a Primera, que nunca pasó. Sería excepcional como lo fue el Mundobásket, y tendría que poder rememorarse”.

La verdadera “familia”

Los tres, como tantos otros de sus compañeros, hablan del equipo directivo del OAR como si fuesen sus padres. Aller, que llegó con 15 años en el 78, sostiene que fue Ángel Sevilla quien lo vio jugando en una plaza de su Ponferrada natal y le dio el chivatazo a Fernández y al que por entonces mandaba en el banquillo, José Antonio Figueroa, “el Figue”, como le llaman.

Lou­reiro, por su parte, se encontró “casualmente” con el presidente ‘oarista’ cuando bajaba a la villa de Cedeira, con su amigo Zalo al hombro, desde lo alto del monte en la gira de San Antón de Corveiro. “Se cumplen ahora 50 años de aquello. Yo jugaba en el Tirso y fuimos al Pinzón y me dijo que me quería fichar. Le dije que no porque les ganábamos siempre, pero le propuse que si traían a un preparador físico, a un entrenador para ascender, y aunaban el baloncesto en Ferrol, fichaba. Y cumplió”, recuerda, riéndose al revivir cómo negociaba las renovaciones con él: “A lo lejos, en la pista, en un entrenamiento. ‘Tres años, 200, 300 y 400 pesetas’, decía. Y yo asentía”.

Plantilla 85-86: Toño Martín, Lavodrama, Terry Martin, Juan Manuel, Valentín Ruano, Ricardo García ‘El Pampa’ (arriba); Félix Barros, Loureiro, Mico Saldaña, Aller y Miguel Piñeiro Revista OAR

“En la selección española, desde hace unos años, usan el ‘hashtag’ de ‘La Familia’ y, claro, para mí la familia de verdad era el OAR”, resume Aller, valorando, por ejemplo, lo extraordinario que era que con 15 años Rogelio Bermúdez le vendara un tobillo o ‘El Brujo’ los tratase poco después. “Era impensable. Fuimos el primer club en tener gimnasio, cafetería, oficinas... Los jugadores vivíamos en un piso pagado en la calle Venezuela. Eso no existía en el resto de España. Cuando yo hablo de cosas así, de cómo nos cuidaban, en el resto de equipos alucinan”, añade.

Inciden, además, en que los directivos no cobraban dietas ni kilometrajes, era “totalmente altruista”, expresa Piñeiro, evocando que “Fernández y Tomás Blanco, cuando fuimos los juveniles a jugar a Vigo la final del Gallego, venían de un partido del OAR en Valladolid y viajaron toda la noche en coche para llegar a vernos a las 12.00. Llegaron sin dormir, se echaron en un sofá tres horas, y nos fueron a ver. Eso no lo hace nadie. Y, por comparar, cuando ascendió el Dépor en Pucela, el de Abanca se volvió en avión”, ironiza.