Cumpliendo la tradición de cada 10 de julio en la ermita de San Cristóbal

El obispo junto a los integrantes del grupo F. C.

La preciosa ermita en San Cristóbal, situada en la sinuosa carretera que lleva a la boca de la ría, acogió este viernes el día de su patrón. Una fiesta sencilla, pero con una gran tradición a sus espaldas, no solo entre la vecindad de la aldea, de San Felipe, A Graña y Brión, sino también por el vínculo que existe entre el lugar y el Grupo Scout 19 de Ferrol.

De hecho, estos días atrás se encontraban de campamento en el lugar y ayer los veteranos de su Banda de Gaitas fueron una vez más quien puso la banda sonora a la procesión con la que culminó la misa campestre. Fue el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, quien presidió la eucaristía y dio la bendición a los vehículos que estaban aparcados por la zona, rociándolos los sacerdotes con agua bendita.

Misa campestre en la ermita de San Cristóbal F. C.

Finalizado el ceremonial, los asistentes, que pasaban de los dos centenares, descendieron hasta el campo de juegos, donde la comisión de fiestas tenía preparada una sardiñada.

Este sábado será la pista de San Felipe la que coja el testigo festivo, con pulpeiro a las 13.00, sesión vermú con Dúo Boreal (que repite de noche, a las 22.30), sorteos y pinchada con DJ Chisco desde las 1.00 horas