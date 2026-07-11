Charla sobre el acceso a la vivienda para la población migrante

En la charla se hablará de todo lo relacionado con el acceso a una vivienda Jorge Meis

El Patronato Concepción Arenal organiza una jornada sobre el acceso a la vivienda, que se celebrará el próximo 17 de julio. El acto tendrá lugar en la sede de Afundación, en horario de mañana y tarde. (de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas).

El trabajador social y asesor de la entidad, Javier Pedreira, abrirá el acto para dar paso a los representantes de las diferentes inmobiliarias de la ciudad, que disertarán sobre los requisitos, trámites y documentación que es preciso aportar para poder firmar un contrato de alquiler.

Este evento, explican desde la organización, “cobra especial relevancia a raíz de la entrada en vigor del RD de regularización extraordinaria de extranjería, aprobado por el Gobierno.

Llamamiento a la colaboración

Ahora que ya finalizó el proceso de solicitud, desde el Patronato se hace un llamamiento al tejido empresarial y al sector inmobiliario “para que colaboren, en la medida de lo posible, con la población migrante, una vez que se les conceda el permiso de residencia y trabajo, para que puedan acceder a una vivienda digna en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, con sus derechos y obligaciones”, precisan.

Asimismo, desde el coletivo se convoca a todas las personas que pudieran estar interesadas a que acudan a la referida sesión informativa del próximo viernes y se les recuerda que después de cada intervención de los representantes de las inmobiliarias, habrá un turno de ruegos y preguntas para que los ponentes y el asesor del Patronato puedan resolver todas las dudas de las personas asistentes al evento.

Durante la acción se hablará de cuestiones varias como la compra de vivienda compartida; cómo pasar de un alquiler a una compra inmobiliaria, adquirir casas para reformar, comprar propiedades en zonas rurales o aldeas así como las diferentes opciones de préstamos.