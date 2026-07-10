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Sanidad

La Xunta adjudica por más de tres millones la obra del nuevo centro de datos del CHUF

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de diez meses

Redacción
10/07/2026 15:13
Marcide CHUF
El nuevo servicio se ubicará en el sótano de la renovada zona este del complejo
Jorge Meis
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La Xunta, a través del Sergas, acaba de adjudicar por un importe de 3.020.211 euros, la contratación de la obra del nuevo centro de datos del Complexo Hospitalario de Ferrol (CHUF).

Desde la administración autonómica se indica, asimismo, que la empresa que resultó adjudicataria de este servicio ha sido Extraco Construccións e Proxectos S.A.

El Gobierno gallego indica que en virtud de este contrato ya adjudicado, el renovado servicio se ubicará en la zona este del nuevo edificio del complejo, en el sótano -2. Por otra parte, el actual centro de procesamiento de datos permanecerá operativo “ata que migren todas as conexións ao novo”, afirman.

Se recuerda asimismo que el proyecto prevé una interconexión entre ambos, “de xeito provisional” para poder hacer el referido volcado de datos que, en cualquier caso, “deberá executarse co hospital funcionando e con todos os seus servizos operativos de xeito permanente”.

Desde Sanidade se precisa además que el plazo de ejecución del nuevo centro de datos es de diez meses.

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