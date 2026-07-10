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Ferrol

La Náutico-Pesquera ofrece 45 plazas de alojamiento en pensión completa

Las solicitudes pueden presentarse desde el lunes 13

Redacción
10/07/2026 22:12
José Manuel Rey Varela e a conselleira do Mar, Marta Villaverde visitan a Escola Náutico Pesqueira
La conselleira do Mar visitó el centro el pasado mes de enero
Jorge Meis
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La Escuela Náutico-Pesquera de Ferrol ofrece para el próximo curso 45 plazas de alojamiento en pensión completa y otras diez de comida diaria para el alumnado que curse alguna de las titulaciones relacionadas con esa rama profesional, así como las formaciones de capitán de pesca, patrón costero polivalente, ampliación de atribuciones para patrón costero polivalente, patrón local de pesca, y aumento de atribuciones para mecánico naval y mecánico mayor. Además, también pueden optar a adjudicarse alguna de estas plazas, si cumplen con el resto de los requisitos quienes acudan al centro para obtener la revalidación de los títulos profesionales náutico-pesqueros, de marinero pescador, mariscador o percebeiro.

Las personas interesadas en presentar sus solicitudes –pueden consultarse en el Diario Oficial de Galicia de este viernes– en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el lunes y, en el caso del periodo extraordinario de reserva, podrán hacerlo del 1 al 9 de septiembre, siempre que queden plazas vacantes.

La Escuela Náutico-Pesquera es uno de los dos centros de estas características que gestiona la Consellería do Mar. El otro es el Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero del Atlántico de Vigo, que oferta 70 plazas en régimen de alojamiento y pensión completa y otras diez de comida diaria. 

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