La cofradía de Ferrol se agarra al percebe y a la zamburiña para sobrevivir a la crisis del marisqueo

Percebe en el concurso celebrado en Cedeira hace unos días Daniel Alexandre

Los buenos precios a los que se están despachando el percebe y la zamburiña en las últimas semanas son el salvavidas al que se agarra la cofradía de pescadores de Ferrol en medio de una profunda crisis del marisqueo, debacle que se extiende al resto de los pósitos no solo de la ría, sino de prácticamente toda Galicia. En el caso de la agrupación de Curuxeiras, el buen comportamiento del crustáceo ha hecho que los más de 300 kilos que se han recolectado en las dos mareas de esta semana hayan “volado” en las últimas horas, aunque todavía quede algo en reserva y a la venta en la pescadería A Túa Lonxa.

Otro tanto de lo mismo ocurre con la zamburiña, que está alcanzando cotizaciones altas, en torno a los 27 euros, una cifra en la que influyen varios factores; uno de ellos es la escasez, pues la campaña no está resultando todo lo buena que cabría y en estos momentos solo dos barcos de la cofradía de Ferrol están saliendo a faenar, aunque casi nunca son capaces de coger los cupos fijados –10 kilos por tripulante y jornada, la mitad de los que establece en plan de explotación–.

El otro aspecto determinante en la formación del precio de este bivalvo es que la ría de Ferrol sigue siendo el único banco de Galicia en el que el bivalvo se produce de manera natural, con todo lo que eso significa en términos de calidad.

Las dos especies que durante décadas vivieron a la sombra de la almeja y, últimamente, también de la vieira, están permitiendo al pósito ferrolano sostenerse. Cabe recordar que los pósitos se financian fundamentalmente con un porcentaje de las ventas de las capturas que se despachan en sus lonjas, de modo que a menos actividad, menos ingresos y, por lo tanto, más dificultades para cubrir los gastos de personal y los servicios que prestan. Desde hace años hacen malabarismos para cuadrar las cuentas.

En ese sentido, además de la crisis del marisqueo, este año ha habido también un problema con la que fue, en 2025, la especie de referencia para la cofradía de Ferrol: la vieira. Desde hace meses, los pósitos de la ría han realizado muestreos periódicos para comprobar si los niveles de toxina amnésica estaban dentro de los parámetros de seguridad que establece la legislación comunitaria. Pero, a pesar de la regularidad con la que se han venido haciendo, en ningún momento los parámetros han sido los adecuados.