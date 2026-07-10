La asociación Parkinson Ferrol celebra su fiesta fin de curso con una comida de confraternidad

Comida de la Asociación Parkinson Ferrol. Casino de Perlío EMILIO CORTIZAS

Algo más de tres decenas de personas dan forma a la asociación Parkinson Ferrolterra, entidad del ámbito social de la urbe que vela por ofrecer un servicio de apoyo a pacientes de la comarca.

Emilio Ares es uno de los incansables colaboradores de la organización, el siempre se presenta voluntario para ayudar, es una mente inquieta, lo ha sido desde siempre, y no sabe actuar de otro modo que no sea implicándose al 100%. “Para mí, la asociación ha sido fundamental desde que llegó el diagnóstico”. “Es más, lamento no haberme hecho socio mucho antes, porque una vez que he empezado a ir a las diferentes sesiones eso ha marcado un antes y un después en mi día a día”, subraya este socio de la entidad, uno de los miembros más activos del colectivo.

Explica este usuario del centro que mucha gente tarda bastante en dar el paso, en acercarse a Parkinson Ferrol. “Yo creo que por desconocimiento, ya que todo lo que nos ofrece está pensado para sobrellevar una enfermedad que, aunque sabemos que va a seguir avanzando, le costará mucho más si uno pone de su parte”.

La asociación, que se nutre mayormente de las cuotas mensuales y una aportación anual de los socios, ofrece servicio de psicología, logopedia y fisioterapia. “Son ayudas fundamentales para sobrellevar esta enfermedad degenerativa, un gran apoyo”.

La entidad celebró ayer, de nuevo gracias a la gran implicación de socios más activos como Emilio Ares, una de sus conmemoraciones anuales. “Nos gusta organizar una comida en Navidad y otra en fin de curso, hay que pasar ratos agradables y compartir momentos entre todos”, precisa este asociado de Parkinson Ferrol, que agradece especialmente la colaboración del Casino de Perlío, donde se celebró ayer esta comida. “Nos acogen muy bien siempre y todo son facilidades para que lo pasemos lo mejor posible”, añade.

Los asistentes, sobre una treintena, pudieron disfrutar de un menú a base de pulpo con patatas y lacón asado acompañado todo de música en vivo.

Nuevos socios

La organización social local constituye un recurso muy fundamental para los pacientes, en tanto que busca cubrir sus necesidades más acuciantes, encaminadas a contrarrestar sus síntomas, como pueden ser problemas en el habla o la movilidad, entre otros.

Muchas veces, como explicaba el presidente de la entidad, Óscar González, en una entrevista en este periódico, la gente es reacia a asistir en las primeras fases de la enfermedad, ya que en ese ámbito se van a encontrar con personas que conviven con la dolencia en estadios más avanzados y puede ser un hándicap.

La organización realiza dos citas anuales EMILIO CORTIZAS

Hay gente, explica Ares, que tarda un tiempo en digerir el diagnóstico, como le pasó a él mismo. “Yo animo a esas casi 50 personas que son diagnosticadas cada año a que se acerquen a la asociación y conozcan lo que allí se hace. En las charlas con la psicóloga, por ejemplo, salgo de allí completamente renovado, ya no puedo ni quiero prescindir de ellas. Nos sentamos todos juntos y compartimos vivencias, es una experiencia super gratificante”.

Por todo ello invitan a los pacientes a informarse de los servicios que ofrece la asociación (ubicada en la carretera de Castilla, 64) y a hacerse miembro de la misma, de modo que todos puedan seguir disfrutando de sus prestaciones.