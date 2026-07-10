El ‘ferrolanismo’ de Jenaro se alía con Navantia y Sargadelos en nuevas piezas de Ferrol

Fátima y Jenaro Fernández junto a Eduardo Dobarro, director de Navantia Cedida

Jenaro lleva casi seis décadas de idilio con la ciudad en la que abrió sus puertas en 1969 porque si algo caracteriza a esta joyería familiar, además de la calidad de sus piezas y el trato cercano y personalizado de sus profesionales, es el ‘ferrolanismo’ y la renovación continua sin perder la esencia que forjó el patriarca a base de trabajo duro.

En esa línea de afrontar más retos y sorprender a su clientela, acaban de presentar dos figuras muy especiales. Fue el pasado lunes cuando Jenaro Fernández, acompañado de su hija Fátima, fueron recibidos en el astillero de Navantia Ferrol por su director, Eduardo Dobarro, que se mostró entusiasmado con una creación que representa fielmente a las que se han convertido en todo un icono urbano: las grúas cigüeña. Además, las acompaña una puerta de Taxonera que se redimensiona para convertirse en un detalle más accesible.

Desde Jenaro no tienen más que palabras de agradecimiento a la factoría, que no solo ha permitido que se grabe su logo en las piezas, sino que, además, adquirirá una partida para emplearlas como regalo institucional. Con todo, las nuevas creaciones ya están a la venta para todas las personas que quieran incorporarlas a su colección, tanto en la joyería central del número 61 de Galiano como en el 24 de la misma calle, donde se ubica la tienda específica de Sargadelos que está a su cargo.

Detalle de las nuevas piezas Daniel Alexandre

Se trata de dos propuestas exclusivas que pasan a formar parte de un conjunto que busca representar a la ciudad empleando rincones, personajes o iconos que generen consenso, “que la gente viva y los quiera tener de recuerdo”, dice Fátima.

Por eso, la grúa, que está reproducida al detalle, no podía faltar: “¿Cuánta gente vive de esto aquí? Muchísima. Y nosotros somos muy ‘ferrolanistas’”, valora, avanzando que trabajan ya en otras ideas que están llamadas a ensanchar las fronteras y mirar a otros municipios de las comarcas donde también las están esperando.