El PSOE carga contra el Concello por la paralización de las obras en la pista deportiva de A Cabana

Estado actual de la pista de A Cabana Cedida

El grupo municipal socialista cargó hoy viernes duramente contra el gobierno local de Ferrol por la parálisis en las obras de reparación y mejora de la pista polideportiva de A Cabana. A través de un comunicado, el edil Julián Reina calificó la situación de “indignante”, señalando que el alcalde “vendeu nos medios” el pasado año “que este asunto xa estaba resolto”, cuando los trabajos, a día de hoy, siguen parados, afirma.

A este respecto, el concejal del PSOE recordó que el proyecto se formalizó el 4 de noviembre de 2025 –la intervención, que provenía del anterior mandato, se anunció en agosto de ese mismo año tras actualizar los costes, licitándose poco después y adjudicándose a Kaizen Management a finales de octubre–, de modo que las labores debían comenzar, “como moi tarde, o 4 de decembro”. Teniendo en cuenta que se establecía un plazo de ejecución de cuatro meses, apuntó Reina, “a pista tiña que estar completamente rematada (...) en marzo de 2026”.

Sin embargo, como apunta el socialista, la intervención “leva meses totalmente parada”, insistiendo en que la documentación técnica de la misma muestra “un nulo avance” de los trabajos, puesto que no se han finalizado “nin tan sequera as tarefas asignadas ao primeiro mes de planificación” –únicamente la retirada del cierre perimetral, asegura–.

De un modo más concreto, el edil ferrolano apuntó que, en relación a la pista y su entorno, queda por colocar las capas de aglomerado, de resinas sintéticas y de texturado, además de su posterior pintado; respecto al sistema de drenaje, está pendiente su limpieza y adaptación; en cuanto al cierre, aún se deben reparar los postes metálicos y reponer la malla exterior; y, finalmente, en relación al equipamiento, no se han suministrado ninguno de los elementos.

Por último, el concejal criticó la “opacidade” del Concello en cuanto a estas actuaciones, afeando las escasas comisiones de Obras y la falta de información en las mismas.